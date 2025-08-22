LOTTE MART tung siêu khuyến mãi, ưu đãi ngập tràn mừng Đại lễ 2/9

(VTC News) -

Chương trình giảm giá đến 50%, áp dụng trên nhiều ngành hàng thiết yếu: Thực phẩm, Sữa, Nước giải khát, Gia dụng, Chăm sóc toàn diện. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh những thương hiệu Việt chất lượng cao, đã đồng hành cùng người tiêu dùng suốt nhiều thế hệ.

Đến mua sắm tại các siêu thị LOTTE MART trong dịp này, khách hàng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm thương hiệu Việt gắn bó với bữa cơm và ký ức nhiều thế hệ gia đình, như Nước mắm Liên Thành, Vifon, Tường An, Miliket… có mức giảm lên đến 50%. Các thương hiệu đạt chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” với giảm hấp dẫn lên đến 43%. Ngoài ra, nhiều sản phẩm gia dụng, thực phẩm, trái cây nhập khẩu cũng có giá với ưu đãi giảm đến 50%.

Với LOTTE MART, khách hàng thành viên luôn là “trái tim” của mọi chương trình. Dịp Đại lễ 2/9, nhóm khách hàng thân thiết này tiếp tục được nhân đôi ưu đãi, vừa hưởng khuyến mãi chung, vừa tận hưởng nhiều đặc quyền riêng về giá. Đại diện siêu thị LOTTE MART khuyến khích người tiêu dùng đăng ký trở thành khách hàng thành viên để tận hưởng tối đa các quyền lợi và ưu đãi trong dịp này.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, tất cả khách hàng đến mua sắm đều được tặng cờ Tổ quốc cầm tay, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến từng người dân Việt Nam.