Toàn cảnh dự án Lotte vừa xin rút lui khỏi 'đất vàng' Thủ Thiêm

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC – thành viên của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đã gửi văn bản muốn dừng triển khai dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tại phường An Khánh, TP.HCM. Sở Tài chính TP.HCM vẫn đang chờ phía doanh nghiệp chuyển giao hồ sơ và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chấm dứt dự án.
Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Lotte ký hợp đồng triển khai dự án với UBND TP.HCM, khu đất quy hoạch vẫn chỉ là bãi trống, bốn phía quây tôn kín mít, bên trong cỏ dại mọc um tùm.
Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City do Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đầu tư được xem là một trong những dự án quy mô lớn tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án có diện tích 7,5 ha, tổng vốn khoảng 900 triệu USD và từng được khởi công vào tháng 9/2022. Theo kế hoạch, nơi đây sẽ hình thành trung tâm tài chính, thương mại – dịch vụ kết hợp khu dân cư đa chức năng, với điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay khu đất vẫn chưa có bất kỳ hoạt động thi công nào. Nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ được cho là do vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đến ngày 30/6/2025, dự án mới được phê duyệt tiền sử dụng đất với mức hơn 16.190 tỷ đồng.
Sau khi Lotte đề nghị trả lại khu đất, cuối tháng 8 vừa qua, liên danh CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Đầu tư DIA đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, bày tỏ mong muốn tiếp nhận và triển khai dự án. Tuy nhiên, ngày 25/9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết chưa có cơ sở để xem xét đề nghị này, bởi theo quy định pháp luật, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn là nhà đầu tư thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Nằm ngay đối diện, khu đất được quy hoạch xây dựng Tổ hợp Tháp Quan sát cao 88 tầng cũng trong tình cảnh bỏ trống, cỏ dại phủ kín. Dự án này thuộc Empire City, do liên doanh Keppel Land, Tiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital làm chủ đầu tư.
Năm 2022, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Empire City - từng có văn bản “kêu cứu” vì thủ tục hành chính kéo dài, khiến doanh nghiệp chưa thể triển khai các hạng mục tiếp theo, trong đó có tòa tháp 88 tầng.
Đầu năm nay, dự án đã được Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM đưa vào danh sách xử lý. Hơn một tháng trước, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng báo cáo đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM kết quả thẩm định, với số thu từ khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.
Ngoài hai dự án lớn nêu trên, thời gian tới UBND TP.HCM sẽ tổ chức đấu giá 49 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích 49 ha. Trong số này có 4 lô từng bị bỏ cọc vào năm 2021. Các khu đất được quy hoạch cho nhiều chức năng khác nhau, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục và công trình văn hóa.
Nếu các lô đất trên được đấu giá thành công và triển khai đúng quy hoạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có thêm cú hích để thu hút các nhà đầu tư lớn, nhất là trong bối cảnh khu vực này được định hướng trở thành một phần của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
