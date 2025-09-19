Lotte muốn rút khỏi dự án tỷ USD ở Thủ Thiêm, Sở Tài chính TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM, đơn vị đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (công ty con của Tập đoàn Lotte) vào ngày 20/8.

Theo văn bản, công ty có nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2022, sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

"Tuy nhiên đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định trên.

Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", đại diện Sở tài chính TP.HCM cho biết.

Sau nhiều năm dự án bị đình trệ, Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City vừa được TP.HCM duyệt giá đất đầu tháng 7, với 16.190 tỷ đồng.

Lotte muốn chấm dứt hợp đồng dự án

Theo thông báo của Công ty Lotte Properties HCMC gửi UBND TP.HCM, công ty muốn chấm dứt Hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thông báo cho rằng công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư từ khi ký kết Hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP.HCM ngày 26/7/2017, đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất, dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng.

Dự án động thổ năm 2022 và chưa thể triển khai vì chưa được đóng tiền sử dụng đất.

"Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư, cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật, khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu", thông báo của Lotte cho biết.

Theo doanh nghiệp này, để tháo gỡ các vướng mắc và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, công ty đã có các buổi làm việc với lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành, về việc điều chỉnh thời hạn nộp tiền sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư trong liên danh, nhằm thích ứng với những biến động của bối cảnh thực tiễn.

Tại thời điểm việc thẩm định giá đất sắp hoàn tất (tháng 6/2025), công ty có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, kiến nghị nhiều nội dung, gồm cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte; cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Đồng thời làm rõ tính pháp lý liên quan đến khoản thu bổ sung (theo quy định tại Nghị định số 103/2024 của Chính phủ) quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất trước khi thực hiện nộp tiền sử dụng đất.

Ngày 14/7/2025, Văn phòng UBND TP.HCM có Thông báo kết luận sau cuộc họp giữa Chủ tịch UBND TP.HCM và công ty, với các nội dung: Lotte nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án theo đúng quy định pháp luật và làm việc với Sở Tài chính, có văn bản đề xuất, kiến nghị liên quan (về khoản thu bổ sung, cơ cấu nhà đầu tư...) trình UBND TP trước ngày 10/7/2025.

Theo quy hoạch, Thủ Thiêm Eco Smart City nằm ngay quảng trường trung tâm, bên phải cửa vào đường hầm sông Sài Gòn hướng từ Thủ Đức đi phường Sài Gòn.

Lotte cho rằng sau thông báo của Văn phòng UBND TP.HCM, ngày 17/7/2025, công ty có công văn gửi Sở Tài chính, khẳng định nếu các kiến nghị của nhà đầu tư không được chấp thuận, thì việc tiếp tục dự án sẽ không thể thực hiện.

Ngày 23/7/2025, công ty nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của Cục thuế, làm phát sinh nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.

Công ty thông báo không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đồng thời đề nghị chấm dứt Hợp đồng thực hiện dự án đã ký kết với TP, hoàn trả Quyết định giao và cho thuê đất do UBND TP.HCM ban hành ngày 24/8/2022.

Khu phức hợp thông minh kéo dài nhiều năm

Dự án Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City thuộc khu chức năng số 2A - Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là dự án đắc địa nhất khu bán đảo Thủ Thiêm, với vị trí nằm ngay lối ra của đường hầm sông Sài Gòn, đối diện Empire City đang xây dựng.

Đầu tháng 7 vừa qua, TP.HCM đã duyệt giá đất khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart của Tập đoàn Lotte với mức 16.190 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận, đảm bảo pháp lý về đất đai trước khi tiến hành các thủ tục tiếp theo, liên quan đến cấp phép xây dựng dự án.

Phối cảnh dự án với điểm nhấn là tòa tháp Lotte Eco Smart City cao 50 tầng.

Ngày 23/3/2021, UBND TP.HCM đã trao nghị quyết của Chính phủ cho Công ty Lotte Properties HCMC triển khai Khu phức hợp Eco Smart City Thu Thiem, có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD (không gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng)

Theo kế hoạch, Lotte sẽ triển khai đầu tư "siêu" dự án này trong vòng khoảng 72 tháng, khai thác trong 50 năm. Nguồn vốn sẽ do nhà đầu tư thu xếp.

Ngày 2/9/2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ dự án, bao gồm các hạng mục khách sạn, khu dân cư, khu thương mại… trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7,45ha.

Dự án có 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tổng diện tích sàn là 680.000 m2. Tập đoàn Lotte cho hay, thiết kế của Lotte Eco Smart City được lấy cảm hứng từ những kỳ quan thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, như vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang, để tạo nên không gian hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Nhưng sau khởi công, dự án vẫn chưa thể triển khai, do chưa đóng được tiền sử dụng đất.

Theo phương án kiến trúc được duyệt mới nhất năm 2024, dự án xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha, diện tích phát triển dự án khoảng 5 ha với khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng. Điểm nhấn của dự án là toà tháp Lotte Eco Smart City cao 50 tầng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Trên website của Eco Smart City Thủ Thiêm thể hiện đây là khu phức hợp sinh thái thông minh lớn, tọa lạc trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm - TP.HCM. Chủ đầu tư là Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) liên doanh với 3 đối tác đến từ Nhật Bản là Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Estate Co., Ltd và Toshiba Corporation.

Dự án xây dựng căn hộ cao cấp; trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD.