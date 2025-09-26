Một doanh nghiệp muốn 'thế chân' Lotte làm dự án tỷ đô, Sở Tài chính lên tiếng

(VTC News) -

Trả lời về tình hình dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm trước thông tin nhà đầu tư là Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện, Sở Tài chính TP.HCM xác nhận đã nhận được phiếu chuyển của Văn phòng UBND Thành phố, chuyển văn bản của liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần đầu tư DIA.

Liên doanh này đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Tập đoàn Lotte.

Sở đã có công văn gửi liên danh này ngày 24/9, với nội dung hiện chưa có cơ sở xem xét đề nghị trên.

Dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm đã được khởi công năm 2022 nhưng vướng mắc tiền sử dụng đất nên dừng thi công cho đến nay.

Theo lý giải của Sở Tài chính TP.HCM, ngày 20/8/2025, Sở Tài chính nhận văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh.

Nhưng theo quy định của pháp luật về đầu tư tại luật Đầu tư 2020, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ liên quan của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định.

"Như vậy về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", thông báo của Sở Tài chính khẳng định.

Trước đó, ngày 20/8, Công ty Lotte Properties HCMC gửi công văn đến UBND TP.HCM, thông báo muốn chấm dứt Hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thông báo cho rằng công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư từ khi ký kết Hợp đồng thực hiện dự án ngày 26/7/2017, đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất, dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng.

Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Eco Smart City với điểm nhấn là tòa nhà 55 tầng, vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.

Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư, cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật, khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty thông báo không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất; đề nghị chấm dứt Hợp đồng thực hiện dự án, hoàn trả Quyết định giao và cho thuê đất do UBND TP.HCM ban hành ngày 24/8/2022.

Không chỉ muốn thế chân thành viên Tập đoàn Lotte tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City, liên doanh Sunshine - DIA cũng nộp hồ sơ tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, đang có nhiều doanh nghiệp trong ngành bất động sản muốn tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5.

Liên doanh này nhận định các căn hộ có thể chuyển sang phân khúc thương mại, khai thác cho thuê, bán lại, hoặc kết hợp thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở.

Ngoài ra, doanh nghiệp khẳng định có thể tận dụng lợi thế về nguồn vốn và khả năng phân bổ lại sản phẩm ra thị trường theo từng giai đoạn.

Liên quan đến việc đấu giá này, 2 doanh nghiệp bất động sản với nhiều dự án đầu tư nhà ở tại TP.HCM là Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land), Công ty CP Địa ốc Bcons (Bcons Land) cũng đã đăng ký tham gia đấu giá 3.790 căn hộ chung cư, đồng thời đưa ra phương án khai thác, phát triển dự án.

Sau nhiều lần đấu giá thất bại, lần đấu giá này, lô gần 4.000 căn hộ ở Thủ Thiêm nhận sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn.

Ngày 21/8, Văn phòng UBND TP.HCM đã công bố quyết định ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư trong khu tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo phương án được công bố, thành phố sẽ chia số nhà tái định cư này thành hai khối để đấu giá. Trong đó 2.220 căn ở các khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5.

Mục đích bán là nhà ở thương mại.

Trước đó, TP.HCM đã 4 lần đưa 3.790 căn hộ chung cư ra đấu giá, nhưng thất bại. Nguyên nhân được cho là do số lượng căn hộ đấu giá cùng lúc quá lớn, chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới đủ khả năng tham gia, khiến phiên đấu giá kéo dài hoặc thất bại. Bên cạnh đó, sau nhiều năm bỏ trống, chất lượng các căn hộ đã xuống cấp, làm giảm sức hút và khiến quá trình chuyển nhượng thêm khó khăn. Một nguyên nhân khác là giá khởi điểm quá cao: lần đấu giá đầu tiên là 8.800 tỷ đồng, lần 2 tăng lên 9.100 tỷ đồng, các lần 3, 4 mức giá vẫn neo quanh 9.900 tỷ đồng.