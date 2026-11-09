Tin xe 9/11: Tesla sắp khai tử Cybertruck, BYD mở bán sedan siêu sang giá 8 tỷ

(VTC News) -

Tesla chuẩn bị dừng dây chuyền sản xuất bán tải điện Cybertruck vào năm 2027

Trên mạng xã hội X, Giám đốc điều hành Elon Musk xác nhận Tesla sẽ thu hẹp và tiến tới dừng dây chuyền sản xuất bán tải điện Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas (Mỹ) vào giữa năm 2027 để nhường không gian tăng sản lượng mẫu taxi tự hành Cybercab.

Do đây là cơ sở duy nhất lắp ráp dòng xe này, Cybertruck đứng trước nguy cơ khép lại vòng đời sau chưa đầy 4 năm mở bán vì doanh số lao dốc. Từng kỳ vọng bán 250.000 xe/năm, Tesla chỉ tiêu thụ được 38.965 chiếc trong năm 2024 và giảm còn 20.237 xe vào năm 2025, đồng thời vừa hủy toàn bộ đơn đặt hàng tại Úc và New Zealand.

Mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck đứng trước nguy cơ khép lại vòng đời vào giữa năm 2027 vì doanh số ế ẩm. (Ảnh: CarExpert)

Sự hụt hơi của Cybertruck bắt nguồn từ khoảng cách lớn giữa cam kết ban đầu là có giá từ 39.990 USD cùng tầm hoạt động 800 km và thực tế thương mại. Khi mở bán cuối năm 2023, giá xe vọt lên mức 60.990 - 99.990 USD, trong khi phạm vi di chuyển thực tế chỉ đạt 400 tới 550 km và gói pin phụ tăng tầm hoạt động cũng bị hủy bỏ, bên cạnh hàng loạt tranh cãi về độ bền và tính an toàn của thân vỏ thép không gỉ.

BYD mở đặt trước sedan siêu sang Yangwang Altior dài 5,6 mét, giá gần 8 tỷ đồng

Thương hiệu cao cấp Yangwang thuộc tập đoàn BYD vừa mở đặt trước mẫu sedan đầu bảng Altior tại Trung Quốc với giá 2,08 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,97 tỷ đồng) nhằm cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S-Class.

Xe sở hữu chiều dài 5.600 mm cùng trục cơ sở 3.500 mm, nổi bật với lưới tản nhiệt 137 chi tiết hình đá quý, logo bằng vàng 24K và cửa sau mở ngược góc 90 độ tích hợp hốc chứa ô. Khoang cabin 4 chỗ trang bị hai ghế thương gia không trọng lực phía sau, bàn làm việc chỉnh điện, màn hình trần 21,4 inch, hai tủ lạnh 5,5 lít và dàn âm thanh Dynaudio 39 loa.

Mẫu sedan siêu sang Yangwang Altior dài 5,6 mét sở hữu cửa mở ngược góc 90 độ và logo bằng vàng 24K. (Ảnh: Yangwang)

Vận hành trên nền tảng e4 gồm 4 mô-tơ điện độc lập kết hợp hệ thống treo chủ động DiSus, Yangwang Altior có khả năng xoay tròn tại chỗ, đi ngang, giữ ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao và nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp.

Nhờ cấu trúc điện 1.000V cùng pin Blade thế hệ thứ hai, mẫu sedan này đạt tầm hoạt động trên 1.000 km theo chuẩn CLTC, hỗ trợ sạc siêu nhanh từ 10-70% pin chỉ trong 5 phút và trang bị gói hỗ trợ lái God’s Eye tích hợp cảm biến LiDAR.

Khoang thương gia phía sau trên Yangwang Altior. (Ảnh: Yangwang)

Volkswagen Virtus facelift sẽ có hộp số tự động 8 cấp

Volkswagen vừa xác nhận sẽ mở bán mẫu sedan cỡ B Virtus bản nâng cấp giữa vòng đời tại Ấn Độ vào ngày 11/12 tới. Xe dùng chung khung gầm với Skoda Slavia và cạnh tranh trực tiếp cùng Honda City, Hyundai Accent, Volkswagen Virtus mới được tinh chỉnh lưới tản nhiệt, cản trước và sau, đồ họa đèn LED và bổ sung mâm đen thể thao trên bản GT.

Khoang nội thất nâng cấp bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn hơn, giao diện giải trí mới cùng hệ thống camera 360 độ.

Hình ảnh ban đầu của mẫu sedan cỡ B Volkswagen Virtus 2027. (Ảnh: Volkswagen)

Thay đổi kỹ thuật đáng chú ý nhất nằm ở phiên bản động cơ 1.0L TSI tăng áp có công suất 115 mã lực cùng mômen xoắn cực đại 178 Nm giờ đây đi cùng hộp số tự động 8 cấp biến mô mới nhằm tối ưu vòng tua máy và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, bản động cơ 1.5L TSI với công suất 150 mã lực và mômen xoắn cực đại 250 Nm tiếp tục đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG.

Bản tiền nhiệm của mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc tại Ấn Độ này có giá từ 10,71 - 19,20 lakh Rupee (khoảng 291 - 523 triệu đồng).