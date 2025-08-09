Tổng thống Ukraine lên tiếng về cuộc gặp Trump - Putin

(VTC News) -

Hôm 9/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ". Ông Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về thỏa thuận hòa bình Ukraine.

“Người Ukraine sẽ không giao ra đất đai của mình”, ông Zelensky lên tiếng từ văn phòng ở Kiev, vài giờ sau phát biểu của ông Trump.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Bất kỳ quyết định nào được đưa ra chống lại Ukraine, bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có Ukraine sẽ là những quyết định chống lại hòa bình. Chúng sẽ chẳng mang lại điều gì, không bao giờ hiệu quả".

Dù vậy, ông Zelensky cũng cho biết Ukraine "sẵn sàng cùng Tổng thống Trump và tất cả các đối tác nỗ lực vì một nền hòa bình thực sự và quan trọng nhất là lâu dài".

Theo New York Times, bình luận thẳng thừng của ông Zelensky có nguy cơ khiến ông Trump tức giận. Tổng thống Mỹ vốn coi thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga là một trong những mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Trước đây, ông Trump đã chỉ trích Ukraine vì có các yêu cầu ngừng bắn cứng rắn và “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.

Lập trường của ông Zelensky phản ánh quan điểm phổ biến ở Ukraine về việc phản đối trao đổi lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh. Một cuộc thăm dò gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho thấy hơn một nửa số người Ukraine tin rằng "trong mọi trường hợp" đất nước này không nên nhượng bộ, "ngay cả khi điều này khiến chiến tranh kéo dài hơn và đe dọa việc bảo vệ nền độc lập".

Tuy nhiên, sự ủng hộ đối với việc nhượng bộ đất đai đã tăng lên kể từ cuộc phản công thất bại năm 2023 của Ukraine. Theo thăm dò, khoảng 38% dân số cho rằng việc nhượng bộ đất đai hiện nay là chấp nhận được, tăng so với chỉ 10% khoảng hai năm trước.

Mặc dù vậy, đề xuất của ông Trump, không nêu rõ những vùng lãnh thổ nào có thể được trao đổi, đã gây khó chịu cho một số người Ukraine.