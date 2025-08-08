(VTC News) -

Khoảnh khắc drone FPV Ukraine tập kích loạt radar và xuồng Nga. (Video: GUR)

Hôm 7/8, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố video ngắn cho thấy loạt thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất triển khai từ xuồng không người lái và tiếp cận bán đảo Crimea. Drone FPV được phóng từ tàu mặt nước không người lái (USV).

Cục Tình báo Quốc phòng tuyên bố chúng được vận hành bởi đơn vị máy bay không người lái "Phantom". Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt vụ tấn công tương tự được thực hiện từ USV.

Trong cuộc tấn công lần này, drone FPV dường như né được 5 quả tên lửa, xuất phát từ hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên bờ biển. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất 5 vụ nổ xảy ra gần drone Ukraine trong quá trình tiếp cận.

Ở cảnh quay khác cho thấy hệ thống mái vòm đang bốc cháy. Nhiều máy bay không người lái được nhìn thấy bay vào mái vòm radar bảo vệ, sử dụng cuộc tấn công nhiều lớp để chọc thủng mái vòm và sau đó phá hủy những thứ bên trong.

Một mục tiêu khác của drone Ukraine là xuồng cao tốc BK-16. GUR tuyên bố chiếc xuồng đã bị phá hủy, song video bị cắt khi drone còn cách xuồng nhiều mét và chưa thể xác định thiệt hại cụ thể. Video còn có cảnh drone Ukraine tiếp cận radar cảnh giới 96L6E của tổ hợp phòng không S-400, nhưng cũng chưa rõ nó có đánh trúng mục tiêu hay không.

GUR thông báo: "Sau khi hứng chịu tổn thất nghiêm trọng về hạ tầng phòng không ở Crimea, đối tượng bắt đầu cất giấu thiết bị quân sự đắt tiền của họ trong công trình mái vòm" .

Cuộc tấn công cuối cùng được thấy trong video diễn ra nhằm vào căn cứ phòng không ở Ai-Petri, đỉnh núi cao hơn 1.200 m gần cực nam bán đảo Crimea. Mái vòm của căn cứ vẫn trong trạng thái nguyên vẹn trước khi drone Ukraine lao xuống.