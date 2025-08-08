Ông Tập điện đàm với ông Putin, nói sẵn sàng thúc đẩy đàm phán vấn đề Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm.

Theo báo cáo, trong cuộc điện đàm, Bắc Kinh hoan nghênh việc duy trì các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ, góp phần cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bình luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết không có giải pháp đơn giản nào cho các vấn đề phức tạp, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hòa bình và đàm phán trong vấn đề này.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo đài truyền hình Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh mức độ tin cậy chính trị và hợp tác cao giữa Trung Quốc và Nga.

Trước đó, ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Một bài báo của The Times cho rằng ba nhà lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung có thể cùng xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Trung Quốc vào tháng 9 tới, nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến II. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết hiện không có thông tin nào về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc.

Về quan hệ Nga - Trung gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Nga kéo dài 4 ngày vào ngày 9/5. Trong chuyến thăm, ông và Tổng thống Putin đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia - 2" cũng như tình hình chiến sự tại Ukraine.

Trong khi đó, điện Kremlin khẳng định rằng lập trường cứng rắn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến tại Ukraine không đồng nghĩa với việc các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ sẽ kết thúc.

Ông Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới. Ngoài ra, ông còn cam kết viện trợ thêm tên lửa cho Ukraine - một động thái bị Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích mạnh mẽ.