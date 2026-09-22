Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Apple

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là thông qua hệ sinh thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, các hoạt động đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple, tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam. Apple cho biết mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Việt Cường/VOV