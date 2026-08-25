Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71

Sáng 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.