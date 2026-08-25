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Xuất bản ngày 25/08/2026 01:01 PM
Xuất bản ngày 25/08/2026 01:01 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Sáng 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sáng 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71 - 3
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng báo cáo tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng báo cáo tại cuộc họp.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-cac-co-quan-ve-nghi-quyet-71-post1327098.vov

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