Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 25/08/2026 01:01 PM Xuất bản ngày 25/08/2026 01:01 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về Nghị quyết 71 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.Sáng 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.Các đại biểu tham dự buổi làm việc.Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng báo cáo tại cuộc họp.(Nguồn: Báo điện tử VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-cac-co-quan-ve-nghi-quyet-71-post1327098.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Để mất người giỏi, người đứng đầu chịu trách nhiệm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để mất người giỏi do môi trường làm việc yếu kém hoặc có hành vi đố kỵ, trù dập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về giáo dục - đào tạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc với ngành GD&ĐT cùng cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và kết quả thực hiện Nghị quyết 71. Bộ Giáo dục và Đào tạoTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmNghị quyết 71Bình luận
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