Sáng 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương cần thống nhất nhận thức về vị trí, mục tiêu và yêu cầu của Đề án.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Mục tiêu không chỉ hoàn thành một bản báo cáo hoặc ban hành thêm một văn bản, mà phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo cầm quyền; đề xuất cho được những chủ trương, cơ chế để tạo chuyển biến, nhất là yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Văn kiện mới nếu được Trung ương quyết định ban hành phải kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết 28, không làm đứt quãng quá trình đổi mới đã dành rất nhiều công sức, nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ xác lập được.

Tinh thần xuyên suốt là: Kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời đổi mới mạnh mẽ để lãnh đạo đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, khoa học hơn, dân chủ hơn, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh nhưng kiểm soát quyền lực chặt; ban hành chủ trương phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Tổ chức Trung ương.

Về định hướng lớn giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với những đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời nhấn mạnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Kiên định gắn với đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực; công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người. Trục xuyên suốt là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất. Tổ chức thực hiện là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo cầm quyền.

Đến năm 2030 phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm; đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra cái động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc”.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tại buổi làm việc.

Trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, các nội dung bổ sung và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu do Ban Tổ chức Trung ương đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần nghiên cứu làm rõ, thể hiện 7 vấn đề.

Trong đó phải thống nhất tư duy, nhận thức và hành động về lãnh đạo cầm quyền. Trong đó, vận hành thực chất cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đồng thời phải chuẩn hóa quy trình xây dựng, ban hành, thể chế hóa, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chủ trương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ trương phải đúng, trúng, kịp thời, có dự báo, có đánh giá tác động, có phương án thực hiện từ đầu. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, thời gian, kết quả, theo dõi đến sản phẩm cuối cùng. Từ đó, lấy kết quả tác động, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ để đánh giá quyết sách, tổ chức bộ máy và cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quyết sách đúng nhưng tổ chức thực hiện, triển khai cán bộ sai thì không đạt được kết quả: “Phải đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình, bộ máy mới. Phân định rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Phân cấp phải đồng bộ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.

Cấp trên tập trung chiến lược, thể chế, kiểm tra; cấp dưới chủ động quyết định, không đẩy việc lên trên. Xây dựng cán bộ vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, có năng lực thực thi, dự báo, quản trị, làm chủ công nghệ, gần dân, dám chịu trách nhiệm; đánh giá bằng phẩm chất, uy tín, sản phẩm và có hiệu quả”.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án và các tài liệu trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, báo cáo sơ kết phải phản ánh trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết 28, làm rõ các nội dung đã được thực tiễn khẳng định, những hạn chế do việc tổ chức thực hiện, những bất cập của cơ chế và những vấn đề mới đặt ra đang phải đối mặt. Từ đó xác định rõ nội dung cần kế thừa, bổ sung, phát triển trong dự thảo nghị quyết mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá; đồng thời chuẩn bị đồng bộ chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo khi nghị quyết ban hành có thể triển khai được ngay.

Việt Cường (VOV)