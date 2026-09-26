Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội hữu nghị là cầu nối Việt Nam - Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, sáng 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, một số thành viên thuộc Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam đã phát biểu bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada và dành thời gian tiếp đoàn. Các thành viên đánh giá cao bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Ông Philip Fernandez, thành viên sáng lập Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam cho biết, thời gian qua có nhiều bài viết và phát biểu giới thiệu về đất nước con người và sự phát triển của Việt Nam. Hội duy trì nhiều hoạt động hướng về Việt Nam, trong đó đã tổ chức các tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh, thống nhất đất nước và quá trình phát triển của Việt Nam. Đầu năm 2026, các thành viên của Hội cũng tham gia các hoạt động trao đổi về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của Việt Nam giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, quan hệ Việt Nam - Canada hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện đã có những bước tiến quan trọng. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; kinh tế - thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phát triển mạnh mẽ, giao lưu nhân dân không ngừng được tăng cường và mở rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của các bạn Canada dành cho Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Canada; cho rằng tình cảm và sự ủng hộ dành cho Việt Nam được thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, chính là nguồn động viên, cổ vũ giúp nhân dân Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo, dựa trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, trên cơ sở lợi ích của nhân dân hai nước, lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên khuôn khổ Đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều thực chất và bền vững, trong đó quan hệ chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư là trọng tâm, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là cơ sở xã hội vững chắc.

Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bạn trong Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phát huy vai trò cầu nối của Hội Hữu nghị

Bằng uy tín, tình cảm và sự hiểu biết sâu sắc của mình về Việt Nam, đề nghị các thành viên Hội tiếp tục là những người bạn, những “đại sứ nhân dân”, góp phần chia sẻ với công chúng Canada hình ảnh chân thực, khách quan về một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới, hội nhập và luôn sẵn sàng làm bạn, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia.

Các Hội hữu nghị giữa hai nước cần đóng vai trò nòng cốt trong việc mở rộng mạng lưới hữu nghị sang thế hệ mới, tạo tính “kế thừa” cho quan hệ hai nước - tăng cường thu hút thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ, người Canada gốc Việt tham gia; tổ chức các chương trình trao đổi thanh niên, giao lưu sinh viên, văn hóa, giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các Hội cần mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân gắn với những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các Hội cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy, kết nối giữa các địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân hai nước, tạo thành cơ chế giao lưu thường xuyên, gắn kết lợi ích giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các địa phương hai nước.

Các Hội cần tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác kết nối, đồng hành và phát huy vai trò tích cực của cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Canada, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào đời sống sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, có những tình bạn được đo bằng năm tháng và cũng có những tình bạn được đo bằng lòng chung thuỷ. Tình cảm các bạn dành cho Việt Nam không ồn ào, không cần đáp đền, chỉ lặng lẽ bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ. Với nền tảng tình cảm quý báu ấy, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Việt Cường (VOV)