Thủ tướng Canada gửi lời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên Facebook

(VTC News) -

“Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Canada. Hôm nay đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam trong lịch sử Canada. Đây là cơ hội để chúng ta nâng cao tầm nhìn và những mục tiêu mà hai nước có thể đạt được vì lợi ích của người dân. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt cơ hội này”, ông Mark Carney đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức.

Thủ tướng Canada chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Canada nhấn mạnh: “Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Canada trong khối ASEAN. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tôi đã khởi động một quan hệ đối tác chiến lược mới, quan trọng, nhằm đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn nữa: mở rộng thương mại, tăng cường an ninh năng lượng, cũng như làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, nông sản - thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác”.

Trước đó, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney đánh giá quan hệ Việt Nam - Canada có những bước phát triển tích cực trong hơn 50 năm qua và nhất trí xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi cấp cao, mở rộng thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và phát huy CPTPP; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư tại Việt Nam, nghiên cứu mở đường bay thẳng và sớm hoàn tất đàm phán FTA ASEAN - Canada.

Các lĩnh vực ưu tiên mới gồm khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, LNG và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai nước cũng tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, an ninh mạng, biển, gìn giữ hòa bình và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về khu vực và quốc tế, hai bên ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Carney cũng nhận lời thăm Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ông khẳng định việc Canada thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới với Việt Nam sẽ “mang lại nhiều cơ hội hơn cho người lao động và các doanh nghiệp của chúng ta, đồng thời tạo dựng một tương lai vững chắc hơn cho cả hai quốc gia”.

Thủ tướng Canada đăng tải những hình ảnh nổi bật khi đón và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.