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Xuất bản ngày 09/09/2026 09:25 PM
Xuất bản ngày 09/09/2026 09:25 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngay sau lễ đón, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-tong-thong-lien-bang-nga-vladimir-putin-post1135206.vnp

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