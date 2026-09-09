Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 09/09/2026 09:25 PM Xuất bản ngày 09/09/2026 09:25 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin Ngay sau lễ đón, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiến hành hội đàm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)(Nguồn: vietnamplus)Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-tong-thong-lien-bang-nga-vladimir-putin-post1135206.vnp Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng thống Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Ngày 8/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, trưa 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nướcngoại giaoLiên bang NgaTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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