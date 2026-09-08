Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 08/09/2026 03:59 PM Xuất bản ngày 08/09/2026 03:59 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Nga ngày nay.Việt Cường-Hương Trà/VOVLink: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dat-hoa-tai-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-post1330900.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong trí thức Việt tại Nga thúc đẩy kết nối KHCN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chuyên gia, trí thức Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, Thủ đô Moskva, Liên bang Nga. Chủ tịch nướcquan hệ Việt Nam - NgaTổng Bí thưTưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí MinhQuảng trường Hồ Chí MinhBình luận
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