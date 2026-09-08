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Xuất bản ngày 08/09/2026 03:59 PM
Xuất bản ngày 08/09/2026 03:59 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Nga ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Nga ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - 6
Việt Cường-Hương Trà/VOV

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dat-hoa-tai-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-post1330900.vov

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