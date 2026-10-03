Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 03/10/2026 01:06 PM Xuất bản ngày 03/10/2026 01:06 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân Sáng 3/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc với sự tham dự của 241 đại biểu.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. (Nguồn: Báo điện tử VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-dai-hoi-toan-quoc-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-post1338133.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án tu bổ Điện Kính Thiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VH,TT&DL và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Chiều 30/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III năm 2026 Bộ Công ancông an nhân dânđại hội đại biểuTổng Bí thư Chủ tịch nướcBình luận
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