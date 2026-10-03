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Xuất bản ngày 03/10/2026 01:06 PM
Xuất bản ngày 03/10/2026 01:06 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc với sự tham dự của 241 đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân - 3
Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân - 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân - 7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân - 8
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-dai-hoi-toan-quoc-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-post1338133.vov

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