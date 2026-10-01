Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 01/10/2026 11:20 AM Xuất bản ngày 01/10/2026 11:20 AM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.Sáng 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.Việt Cường(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-chinh-sach-chien-luoc-trung-uong-post1337527.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án tu bổ Điện Kính Thiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế Sáng 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch '500 ngày đêm' hiệu quả nhất Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Chiều 30/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III năm 2026 Tổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmBan Chính sách, chiến lược TWBình luận
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