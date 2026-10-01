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Xuất bản ngày 01/10/2026 11:20 AM
Xuất bản ngày 01/10/2026 11:20 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Sáng 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Sáng 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - 6
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-chinh-sach-chien-luoc-trung-uong-post1337527.vov

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