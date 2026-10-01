Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Sáng 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.