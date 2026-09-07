Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 07/09/2026 11:06 PM Xuất bản ngày 07/09/2026 11:06 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov cùng đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)(Nguồn: vietnamplus)Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-chu-tich-dang-cong-san-nga-post1134791.vnp Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, Thủ đô Moskva, Liên bang Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga và Pháp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing Sau lễ đón chính thức diễn ra sáng 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Chủ tịch nướcGennady ZyuganovĐảng Cộng sản Liên bang NgaTổng Bí thưngoại giao Việt-NgaBình luận
Bình luận