Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, Thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, một số quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, Thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnukovo với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước; Đội Danh dự và Đoàn Quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nồng nhiệt chào đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt tay các quan chức phía Liên bang Nga và phía Việt Nam ra đón.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nồng nhiệt chào đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự. Đội trưởng Đội danh dự chào mừng và báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga.

Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Đội Danh dự diễu binh chào mừng.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Đội Danh dự diễu binh chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam.

Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của Nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Cường (VOV1)