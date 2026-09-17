Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 17/09/2026 12:22 PM Xuất bản ngày 17/09/2026 12:22 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo CMVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo.Sáng 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.Cùng dự họp có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo.Các đại biểu tham dự cuộc họp.Việt Cường(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-chi-dao-tong-ket-100-nam-dang-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-post1333368.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá Chiều 16/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nâng tầm báo cáo tổng kết 100 năm thành tuyên ngôn phát triển của Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng tầm báo cáo tổng kết thành bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới, bảo đảm nội dung có chiều sâu tư tưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược, không để địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia. Đảng cộng sản Việt NamTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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