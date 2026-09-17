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Xuất bản ngày 17/09/2026 12:22 PM
Xuất bản ngày 17/09/2026 12:22 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo CMVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo.

Sáng 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sáng 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo CMVN - 3
Cùng dự họp có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Cùng dự họp có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo CMVN - 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với BCĐ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo CMVN - 7
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-chi-dao-tong-ket-100-nam-dang-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-post1333368.vov

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