Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Bộ máy phải thực sự thông suốt, mới đạt được kết quả cao

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đợt kiểm tra, giám sát lần này đi sâu vào công tác cán bộ và việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, Đảng ủy Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội đã có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; đội ngũ cán bộ trưởng thành, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng cao.

Thống kê kết quả công tác đã phản ánh rõ nỗ lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ. Tính từ tháng 3, bộ máy mới của Quốc hội từ khi triển khai bầu cử đến tổ chức kỳ họp thứ nhất và một kỳ họp không thường lệ (đã qua 2 kỳ họp) đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Bộ máy phải thực sự thông suốt thì mới đạt được kết quả như vậy.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc trong công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện thể chế nhanh hơn, đồng bộ hơn, sát thực tiễn hơn. Quốc hội phải vừa bảo đảm kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, vừa kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực. Chất lượng một đạo luật, quyết sách hay cuộc giám sát phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh, trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và ra quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đợt kiểm tra, giám sát lần này đi sâu vào công tác cán bộ.

“Vì vậy, đội ngũ cán bộ Quốc hội không chỉ vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ gìn phẩm chất, danh dự, kỷ luật, công tâm, mà còn phải sâu về chuyên môn, chắc về pháp luật, hiểu thực tiễn quản lý sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Cán bộ ở mỗi vị trí phải đủ năng lực giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng sản phẩm của mình. Đội ngũ này đòi hỏi phải có tư duy chiến lược, năng lực kiến tạo phát triển, nhìn được xu hướng dài hạn, dự báo đúng tác động chính sách; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách; biết lắng nghe ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chính kiến, dám bảo vệ điều đúng. Trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh, mà phải chủ động đề xuất phương án, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Không tuyệt đối hóa chỉ tiêu định lượng

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong sắp xếp hoặc giải quyết chính sách.

Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội; mở rộng nguồn từ các bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm, chất lượng và mức độ đóng góp. Đối với cán bộ nghiên cứu, xây dựng pháp luật, phải xem xét chất lượng lập luận, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, khả năng dự báo tác động và tính khả thi.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền. Không tuyệt đối hóa chỉ tiêu định lượng; cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về đánh giá. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong bố trí, đào tạo, đề bạt, sàng lọc và thực hiện chính sách cán bộ.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển với sử dụng cán bộ. Quy hoạch phải tạo nguồn cho nhiệm vụ cụ thể; đào tạo phải bù đúng khoảng trống về năng lực; luân chuyển phải có mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm rõ ràng.

Sau luân chuyển phải đánh giá và có phương án sử dụng phù hợp, không luân chuyển chỉ để hoàn thiện hồ sơ, không đào tạo dàn trải. Cán bộ tham mưu xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách phải tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn quản lý địa phương, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Cùng với đó, cần hoàn thiện phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Mỗi quy trình phải rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ quan chủ trì và phối hợp; không chồng chéo, không phát sinh tầng nấc, không để khoảng trống trách nhiệm. Khẩn trương cụ thể hóa Kết luận 24 của Bộ Chính trị trong giao việc, đánh giá, sử dụng và bảo vệ cán bộ; bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng động cơ; không để chủ trương bị lợi dụng nhằm che giấu sai phạm hoặc miễn trừ trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn, có khả năng khai thác; phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và hoàn thành các kết luận kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, kết quả kiểm tra phải thể hiện bằng chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ và chất lượng hoạt động của Quốc hội. Mỗi vị trí phải bố trí đúng người, mỗi cán bộ phải được giao rõ việc, đánh giá công bằng. Người có năng lực, uy tín, sản phẩm tốt phải được trọng dụng; người không đáp ứng yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời. Kiểm soát quyền lực nghiêm nhưng không làm giảm động lực đổi mới và tinh thần dám chịu trách nhiệm của cán bộ.

Đẩy mạnh phòng, chống lợi ích nhóm, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn; khẳng định trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc chuyên môn, Đảng ủy Quốc hội luôn coi công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là nhiệm vụ đặt chất lượng lên hàng đầu; luôn đề cao Quy định số 178 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn.

Thường xuyên trong các cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhắc nhở các đơn vị của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban làm sao phòng, chống lợi ích nhóm, tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Nhất là hiện nay, trong tình hình còn nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết, cũng có những dấu hiệu, hiện tượng mà các cơ quan chức năng phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý; tới đây còn phải chấn chỉnh, xử lý mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng pháp luật để làm sao chất lượng pháp luật tránh được tiêu cực, từ cơ quan soạn thảo luật tới thẩm tra trong nghị trường Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai ngay nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sớm khắc phục triệt để các hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Lê Tuyết (VOV)