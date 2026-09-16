Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 16/09/2026 04:30 PM Xuất bản ngày 16/09/2026 04:30 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.Chiều 16/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu.Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên làm việc.Đại biểu dự phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.Việt Cường(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-phien-hop-ve-sua-doi-bo-sung-dieu-le-dang-post1333156.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng nội dung nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; ổn định lâu dài và có giá trị bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sửa đổi Điều lệ Đảng phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ Nhân dân làm thước đo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sửa đổi Điều lệ Đảng gắn với chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 20 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Điều lệ ĐảngTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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