Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Chiều 16/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.