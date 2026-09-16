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Xuất bản ngày 16/09/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 16/09/2026 04:30 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Chiều 16/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chiều 16/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên làm việc.

Đại biểu dự phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đại biểu dự phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - 5
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-phien-hop-ve-sua-doi-bo-sung-dieu-le-dang-post1333156.vov

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