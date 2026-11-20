Báo cáo tình hình công tác, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung cho biết, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc gắn bó, hoạt động hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, yên tâm, phấn khởi học tập, làm việc, đóng góp nhiều hơn vào phát triển quan hệ hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam có khoảng 400 kiều bào đang sinh sống tại tỉnh Vân Nam, đa phần là thế hệ thứ ba, thứ tư của con em công nhân đường sắt; khoảng 850 học sinh đang học tập và nghiên cứu. Cộng đồng có truyền thống đoàn kết, gắn bó, có tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vân Nam luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm được giao, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện vai trò cầu nối, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam; bám sát Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khẳng định vị trí của cộng đồng trong khối đại đoàn kết dân tộc, chăm lo tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành hỗ trợ cộng đồng, kiến tạo cơ chế phát huy nguồn lực của kiều bào, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện kiều bào phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện cộng đồng phát biểu ý kiến bày tỏ xúc động và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian quý báu gặp gỡ cộng đồng. Cộng đồng người Việt Nam ở Vân Nam luôn hướng về Tổ quốc, duy trì tình cảm gắn bó với quê hương, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình thời sự trong nước, quan tâm sâu sắc đến thành tựu phát triển của đất nước, vui mừng về kết quả thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mở rộng quan hệ quốc tế…

Cộng đồng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng tượng Bác Hồ cho cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có dịp gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và bà con kiều bào; đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh đang sinh sống, học tập tại tỉnh Vân Nam thời gian qua đã đoàn kết, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, cuộc sống và luôn hướng về cội nguồn, sẵn sàng đóng góp cho quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Vân Nam.

Cho biết đây là lần thứ 2 trong năm nay thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến công tác lần này là tham dự Diễn đàn cấp cao APEC, truyền tải thông điệp nhất quán và tích cực của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác, hội nhập và tự cường, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong APEC, sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Chuyến công tác cũng thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với Trung Quốc, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam.

Trao đổi về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong tháng 12/2026, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 và một số Hội nghị bên lề với chủ đề Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; mong muốn bà con thu xếp tham dự và có nhiều ý kiến đóng góp hiệu quả cho Hội nghị.

Hội nghị là bước triển khai quan trọng Nghị quyết số 23-NQ/TW, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xác định phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế triển khai Nghị quyết trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương tập thể Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và các Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam trên địa bàn Trung Quốc đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác biên giới lãnh thổ.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, cán bộ các cơ quan đại diện và bà con tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu; bám sát tình hình sở tại, nắm bắt thông tin để kịp thời có các sáng kiến, tham mưu trong nước.

Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng cần tiếp tục vun đắp hơn nữa tình cảm hữu nghị quý báu với tỉnh Vân Nam, địa phương láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị với Việt Nam; đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đưa hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt - Trung. Tổng Lãnh sự quán cần quan tâm, kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc của công dân trên địa bàn tỉnh Vân Nam, tạo lòng tin và ổn định an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và cuộc sống; nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn hướng về quê hương, đất nước, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng; là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tặng quà cho cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam.

Việt Cường-Bích Thuận/VOV