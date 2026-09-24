Tôi nghỉ hưu để gần con, chúng liền chuyển nhà cách 30km vì sợ xa thơm gần thối

(VTC News) -

Tôi quyết định nghỉ hưu sớm, gác lại công việc quen thuộc để xách vali lên Hà Nội sống cùng gia đình đứa con trai. Cả đời bận rộn công việc, tôi tự hào khi mua được cho con mình một căn chung cư ở Hà Nội làm chỗ che mưa che nắng, giờ được đoàn tụ cùng con cháu ở đó thì tuổi xế chiều còn gì viên mãn hơn. Chẳng ngờ cuộc sum họp này chẳng vui vẻ được bao lâu.

Khi mới quyết định nghỉ việc hẳn để đến ở cùng con, tôi tự hào rằng mình đã dám từ bỏ để tập trung cho điều quan trọng nhất là tình cảm gia đình. Các con còn trẻ, bận bịu tối mặt với nhịp sống hối hả của Thủ đô, lại đang nuôi 2 con nhỏ, chắc chắn cần đến sự hỗ trợ.

Tuy là đàn ông nhưng bao năm qua tôi không nề hà việc nhà, vẫn luôn chia sẻ cùng vợ. Tôi nghĩ khi đến sống cùng các con ở Hà Nội, mình sẽ phụ giúp việc cơm nước, dọn dẹp để hai con được nhàn hơn, có thể yên tâm tập trung cho công việc.

Tôi mỉm cười hình dung cảnh mỗi chiều mình đi đón đứa cháu nhỏ rồi về tắm gội cho bọn trẻ, nấu bữa tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Tôi cũng có thể giúp con sửa sang vài món đồ hỏng hóc trong nhà, không còn cảnh phải ngừng sử dụng vì quá bận không kịp gọi thợ...

Nghỉ hưu để chăm sóc các con, tôi nhận ra chúng không cần mình. (Ảnh minh họa: iStock)

Mọi chuyện quả thật diễn ra tốt đẹp như tôi hình dung, chỉ là không kéo dài. Bất đồng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong nếp sống hàng ngày, cộng thêm cả thói quen sinh hoạt không giống nhau. Là người quen với nhịp sống chậm rãi, nề nếp gia phong, tôi không tài nào quen được cảnh con cái thức khuya rồi ngủ nướng đến tận trưa vào dịp cuối tuần, hay cách sinh hoạt vội vã, có phần tùy tiện của chúng.

Buổi sáng tôi dậy sớm để quét dọn, loay hoay trong bếp nấu nướng rồi gọi con cháu dậy ăn cho nóng, nhưng không đứa nào chịu dậy, bữa sáng “dính liền” với bữa trưa, mất hết sự điều độ. Vì sức khỏe của con cháu, tôi phải góp ý để chúng sống lành mạnh, quy củ hơn.

Kiểu sống bừa bộn, đồ đạc bạ đâu ném đấy hay thói mua sắm bừa phứa rồi vứt chỏng chơ không dùng... cũng khiến tôi lo lắng và không thể không khuyên mấy câu. Đi làm đầu tắt mặt tối như vậy, rõ ràng cả con trai và con dâu đều biết kiếm được đồng tiền không dễ dàng, vậy mà cứ ném tiền qua cửa sổ để đối lấy một không gian sống lộn xộn.

Lúc đầu chúng còn tươi cười nghe góp ý, sau đó miễn cưỡng ra mặt, rồi đến giai đoạn “vâng” một tiếng cho qua chuyện rồi mặc kệ. Sắc mặt các con đối với tôi càng ngày càng kém. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Đỉnh điểm của sự bất mãn bộc lộ vào một buổi tối cuối tuần, khi con dâu không kìm nén được nữa mà trút giận lên chồng, và tôi vô tình nghe được.

Con dâu vừa mắng chồng vừa khóc, bảo rằng tôi khiến cuộc sống của chúng đảo lộn, nặng nề, rằng đi làm đã stress với sếp, về nhà lại stress vì ông nội thì sống sao nổi... Con dâu kể lể rằng mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách vào buổi sáng là nó giật mình thon thót, không biết có phải bố đang săm soi xem nhà cửa rồi phê bình là thiếu ngăn nắp hay không.

Vài hôm sau, tôi được các con thông báo dự định dọn ra ở thuê cách nơi đang sống khoảng 30km. Lý do con đưa ra là để thuận lợi hơn cho công việc, nhưng tôi đoán được đây là phần tiếp theo màn khóc lóc kể khổ của con dâu, và hiểu ra kế hoạch nghỉ hưu sớm để sống cùng, giúp đỡ con cháu đã hoàn toàn thất bại.

Cuộc điện thoại của con dâu với bạn thân mà tôi nghe được sau đó đã xác nhận suy đoán này. Con dâu nói bố chồng rất tốt, thương con thương cháu, nhưng nó vẫn buộc chồng chấp nhận sự bất tiện, tốn kém để tách ra mà sống, tránh xa thơm gần thối, kẻo đến lúc mâu thuẫn quá lớn sẽ mất hết tình cảm.

Sau khi nén được nỗi đau do cảm thấy tấm lòng và tình yêu thương của mình bị hắt hủi, vứt bỏ, tôi cũng đã phải nhìn nhận lại mình. Ý định tốt không có nghĩa là sẽ đưa ra quyết định đúng. Thế hệ của tôi coi hạnh phúc là được sống gần con cháu, chăm lo từng li từng tí cho nó, bảo ban để chúng không phạm sai lầm. Nhưng người trẻ bây giờ đã khác, muốn tận hưởng sự riêng tư và e ngại mô hình gia đình ba thế hệ.

Suy nghĩ kỹ rồi, tôi nói chuyện với các con, vạch ra cái bất lợi khi chuyển sang ở thuê và nói thẳng rằng tôi biết tại sao chúng làm thế, rằng tôi sẽ rời Hà Nội, trở lại sống trong ngôi nhà cũ ở quê hương. Tôi cũng nói khéo là cảm thấy không hợp với cuộc sống ở Thủ đô, muốn trở lại khu vườn của mình, chăm sóc cây cối, tận hưởng tuổi già, rằng căn hộ chung cư này cần người ở để trông, cho thuê thì sợ họ làm hỏng nhà...

Cuối cùng mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu, tôi cứu vãn được mối quan hệ với các con và cũng nhận được một bài học. Nhiều khi bố mẹ tưởng mình đang hy sinh nhưng thực tế lại đang chất thêm áp lực cho con. Bố mẹ cố gắng thu xếp thời gian cho con cháu nhưng chúng lại cần “được yên”, quan tâm quá khiến chúng thấy ngột ngạt. Con đã trưởng thành, bố mẹ cũng phải học cách “buông tay”, còn bản thân mình học cách sống một cuộc đời khác, tình yêu cũng cần một cách biểu đạt khác.

Nhiều ông bố bà mẹ vô tình muốn dùng con cái để lấp khoảng trống tuổi hưu. Tôi thấy may mắn là mình chưa bước đến bước này, chưa biến con cái thành công việc mới, dự án mới của mình. Nếu cứ như vậy và cố gần con, bố mẹ sẽ càng khiến chúng muốn tránh xa.

Nhiều người vì hụt hẫng lúc về hưu đã tìm kiếm một điểm tựa mới để khỏa lấp khoảng trống thời gian và cảm giác thừa thãi, rất dễ sa vào cái bẫy quen thuộc là đặt toàn bộ trọng tâm cuộc đời mình vào con cái. Sự chuyển hướng tập trung ấy dễ mang lại những hệ lụy trái ngược với mong đợi ban đầu.

Tôi đã kịp thời chuyển hướng; đầu tư nguồn năng lượng và quỹ thời gian quý giá trong giai đoạn này cho chính mình. Tôi đang xem mấy năm nghỉ hưu sớm là cơ hội vàng để khám phá những sở thích cá nhân từng bị lãng quên, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và xây dựng một nhịp sống độc lập, tự tại.

Hạnh phúc tuổi xế chiều đích thực không nằm ở việc cố gắng bám víu vào quỹ đạo sống của người khác, mà nằm ở việc tự chủ viết tiếp những chương mới rực rỡ cho chính cuộc đời mình.

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