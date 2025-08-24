Tối nay, tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

(VTC News) -

Dự kiến 20h ngày 24/8, diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Khối sĩ quan Quân đội tại buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất, tối 21/8.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông, thay đổi giờ cấm, tuyến đường cấm.

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2 trên toàn địa bàn thành phố từ 12h30 ngày 24/8 (sớm hơn thông báo trước đó 4 tiếng 30 phút) đến 2h ngày 25/8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 ngày 24/8 và cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 với các tuyến đường gồm: đường Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Cùng đó là Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai 1: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2: tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường Công an Hà Nội khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3: hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Gợi ý các tuyến phố để xem diễu binh, diễu hành

Theo kế hoạch, các khối sẽ diễu hành qua nhiều hướng:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa: tuyến dành cho xe chỉ huy, khối hồng kỳ, các lực lượng Quân đội và Công an (các tuyến đường trung tâm khá nhỏ và khó di chuyển, dịch về phía Liễu Giai và Văn Cao sẽ thoáng hơn).

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà Hát Lớn: gồm một phần khối Quân đội, lực lượng dân quân tự vệ (khu vực này là trung tâm nên dự báo sẽ tập trung rất đông người, khó di chuyển).

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất: nơi đoàn Công an, Quân đội diễu hành qua (không gian thoáng, thuận lợi quan sát).

Ngoài ra, các khối nghi trượng còn đi theo lộ trình Hùng Vương - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; đoàn xe cơ giới theo hướng Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.