Mục sở thị tổ hợp tên lửa hiện đại tại tổng hợp luyện diễu binh A80

Trong đó, đạn tên lửa Sông Hồng là loại tên lửa hành trình cận âm, đây là loại đạn sử dụng cơ chế tầng khởi tốc nhiên liệu rắn đẩy tên lửa ra khỏi khoang bảo quản trước khi khởi động động cơ tự thân để bay tới mục tiêu. Tên lửa hành trình Sông Hồng có hành trình bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng vệ và ngăn chặn của đối phương.