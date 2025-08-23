Mục sở thị tổ hợp tên lửa hiện đại tại tổng hợp luyện diễu binh A80

Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Nổi bật trong đó là tên lửa Trường Sơn, một trong những vũ khí do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất tại Việt Nam, thuộc biên chế của lực lượng Pháo binh tên lửa bờ, Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn được cấu thành từ xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và xe kiểm tra.
Hệ thống radar của tổ hợp có tầm quét xa, cho phép theo dõi, chỉ thị mục tiêu và đáp ứng khả năng tiêu diệt tàu nổi, mục tiêu trên biển của đối phương.
Đây là tổ hợp tên lửa bờ cơ động, có thể khai hỏa các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, với hỏa lực được điều khiển tập trung, tự động tính toán phần tử bắn và xác định quỹ đạo bay.
Trong đó, đạn tên lửa Sông Hồng là loại tên lửa hành trình cận âm, đây là loại đạn sử dụng cơ chế tầng khởi tốc nhiên liệu rắn đẩy tên lửa ra khỏi khoang bảo quản trước khi khởi động động cơ tự thân để bay tới mục tiêu. Tên lửa hành trình Sông Hồng có hành trình bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng vệ và ngăn chặn của đối phương.
Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa “núi và sông”, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.
Dàn tổ hợp tên lửa Trường Sơn nối đuôi nhau trên phố trong tối 21/8.
Sự hiện diện của Tổ hợp Trường Sơn trong dịp này không chỉ thể hiện năng lực làm chủ công nghệ vũ khí hiện đại của Viettel, mà còn là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân - những người trực tiếp nghiên cứu, chế tạo và mang đến công chúng thành quả sáng tạo “made in Vietnam”.
