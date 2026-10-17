Trung ương yêu cầu đổi mới tiêu chuẩn cán bộ, không nặng về bằng cấp, thâm niên

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 30 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. (Ảnh: Đại biểu Nhân dân)

Về quan điểm, Trung ương định hướng đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; chuyển mạnh từ quản lý riêng lẻ từng khâu, từng nhiệm kỳ sang quản trị thống nhất, đồng bộ, liên thông, xuyên suốt.

Trung ương yêu cầu lựa chọn đúng cán bộ phải gắn với xây dựng tập thể lãnh đạo mạnh; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, thực hiện nghiêm cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Gắn chặt nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và yêu cầu năng lực với toàn bộ quá trình phát triển cán bộ.

Mục tiêu tổng quát được Trung ương đặt ra là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cấp cơ sở và người đứng đầu; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, liêm chính, trách nhiệm, thực tài, uy tín, khát vọng cống hiến; hội tụ “Đủ đức - Đủ sức - Đủ tài, Đủ tâm, Đủ tầm”.

Trung ương cũng lưu ý chủ động phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trọng dụng, sử dụng và sàng lọc cán bộ; hình thành nguồn cán bộ mở, động, nhiều độ tuổi, nhiều phương án; chuẩn bị từ sớm, từ xa, bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ.

Tại Nghị quyết 30, Trung ương đưa ra ba đột phá trọng tâm trong công tác cán bộ.

Một là đột phá về đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ: Chuyển căn bản từ đánh giá còn nặng về hồ sơ, quy trình, thủ tục sang đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả, hiệu quả và uy tín; lấy đánh giá thực chất làm nền tảng, sử dụng đúng người, đúng việc.

Hai là đột phá về tạo nguồn, phát triển đội ngũ cán bộ và trọng dụng nhân tài: Chuyển từ nguồn khép kín, chuẩn bị nhân sự theo từng chức danh sang phát hiện, tạo nguồn mở, chủ động đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận nhiều thế hệ, nhiều phương án và trọng dụng thực tài, giá trị cống hiến.

Ba là đột phá về thể chế và phương thức quản trị: Chuyển từ quản lý cán bộ phân tán theo từng khâu sang quản trị đội ngũ thống nhất, đồng bộ, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, dữ liệu có kiểm chứng, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Trung ương đặt ra là hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; xây dựng hệ thống vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn và khung năng lực.

Trung ương định hướng đổi mới căn bản tiêu chuẩn cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực thực tiễn, kết quả, sản phẩm, uy tín và triển vọng phát triển; không nặng về bằng cấp, thâm niên, hồ sơ.

“Tiêu chuẩn phải rõ, thực chất, có khả năng kiểm chứng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không đặt ra tiêu chuẩn hình thức làm thu hẹp nguồn cán bộ. Tiêu chuẩn là điều kiện cần; năng lực thực tiễn, kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu vị trí, uy tín của cán bộ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp của cán bộ”, Nghị quyết nêu rõ.

Đi kèm đó, Trung ương yêu cầu đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm soát quyền lực.

Trung ương lưu ý việc kiểm soát quy trình, chất lượng đánh giá và trách nhiệm giải trình; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; không để trách nhiệm tập thể làm mờ trách nhiệm cá nhân hoặc ngược lại; xử lý nghiêm việc đánh giá sai lệch, thiên vị, can thiệp trái quy định.

Đổi mới nội dung đánh giá bảo đảm toàn diện, thực chất về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, liêm chính, kỷ luật; năng lực thực tiễn; sản phẩm, kết quả, hiệu quả; mức độ cống hiến, uy tín trong tổ chức và trước Nhân dân.

Đặc biệt, Trung ương quán triệt phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ các hành vi chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng quan hệ thân hữu, xung đột lợi ích và thao túng công tác cán bộ.

Nhiệm vụ trọng tâm khác được Trung ương đặt ra là đổi mới công tác phát hiện, tạo nguồn; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển; lựa chọn, bố trí, sử dụng, sàng lọc cán bộ; xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp đi kèm với thu hút, trọng dụng nhân tài.

Trung ương yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương, thu nhập và tiền thưởng, bảo đảm công bằng, thực chất theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đãi ngộ tương xứng đối với cán bộ có kết quả, sản phẩm, đóng góp nổi trội.