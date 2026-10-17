Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

4 dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, trong đó có Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026 và dự toán năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027…