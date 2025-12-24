Mục sở thị vị trí Hà Nội dự kiến xây hầm đường bộ hơn 24.600 tỷ qua sông Hồng

Với tổng mức đầu tư khoảng 24.600 tỷ đồng, dự án hầm đường bộ vượt sông Hồng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch hạ tầng giao thông của Hà Nội giai đoạn tới. Không chỉ giải bài toán giao thông trước mắt, công trình còn mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực hai bờ sông Hồng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, kết nối đồng bộ và phát triển bền vững.