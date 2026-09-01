Toàn cảnh khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo ở trung tâm TP.HCM sắp 'thay áo mới'

Giữa những tuyến đường sầm uất của trung tâm TP.HCM, khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo tồn tại nhiều năm với những căn nhà nhỏ, hẻm hẹp, không gian sinh hoạt chật chội. Hai khu vực này sẽ được chỉnh trang với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 15.674 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư.
Khu Mả Lạng, còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, nằm giữa 4 tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh.
Trước năm 1975, nơi đây từng là nghĩa địa. Sau quá trình di dời, khu vực dần hình thành khu dân cư đông đúc ngay giữa trung tâm thành phố. Những con hẻm nhỏ đan xen là đặc trưng dễ nhận thấy tại khu Mả Lạng. Nhà cửa xây dựng san sát khiến nhiều đoạn hẻm thiếu ánh sáng ngay cả ban ngày.
Hệ thống hẻm nhỏ, chằng chịt không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tạo nhiều trở ngại cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ khi xảy ra sự cố.
Tại khu vực này có những căn nhà chỉ rộng từ 5 đến dưới 10 m² nhưng là nơi sinh sống của nhiều thành viên trong cùng một gia đình. Không gian sinh hoạt hạn chế trở thành thực trạng tại khu dân cư hình thành từ nhiều năm trước.
Cách khu Mả Lạng không xa, khu chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành, được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin.
Khu vực này xuất phát là nơi buôn bán gà, gạo. Theo thời gian, nhiều người dân vừa kinh doanh vừa sinh sống ngay trong các sạp hàng có diện tích nhỏ.
Hiện khu vực có hơn 200 căn nhà vừa là nơi ở vừa là nơi buôn bán. Các căn nhà nằm sát nhau, lối đi giữa một số khu vực chỉ rộng khoảng 1 m. Không gian sinh hoạt và kinh doanh đan xen khiến diện tích dành cho sinh hoạt của nhiều gia đình bị thu hẹp.
Trước đó, sáng 29/8, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công, khánh thành 11 dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Trong số này, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo được triển khai theo hướng chỉnh trang đồng bộ, cải thiện điều kiện sống, nâng cao mỹ quan đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.
Tại khu Mả Lạng, trên diện tích khoảng 37.740,5 m², dự án sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học liên cấp 1-2 và khu nhà ở phục vụ tái định cư. Khu vực này dự kiến có khoảng 1.400 căn hộ nhà ở xã hội và 93 căn nhà ở thấp tầng, cùng công viên rộng hơn 1,2 ha. Chung cư dự kiến cao 38 tầng.
Tại khu chợ Gà - Gạo, trên diện tích khoảng 4.350 m², dự án sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư. Chung cư tại đây dự kiến cao 35 tầng, kết hợp các tiện ích thương mại, không gian cộng đồng và cảnh quan xanh. Điểm đáng chú ý của dự án là bảo đảm tất cả người dân được bố trí tái định cư tại chỗ.
Theo chủ đầu tư, Công ty Khang Điền sẽ huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan quản lý trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm chất lượng công trình.
Việc chỉnh trang không chỉ hướng đến thay đổi diện mạo đô thị mà còn đặt mục tiêu cải thiện điều kiện sống, bổ sung trường học, không gian xanh, hạ tầng xã hội và nơi ở cho người dân ngay tại khu vực họ đã sinh sống nhiều năm.
Bình luận