Toàn cảnh khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo ở trung tâm TP.HCM sắp 'thay áo mới'

Tại khu vực này có những căn nhà chỉ rộng từ 5 đến dưới 10 m² nhưng là nơi sinh sống của nhiều thành viên trong cùng một gia đình. Không gian sinh hoạt hạn chế trở thành thực trạng tại khu dân cư hình thành từ nhiều năm trước.