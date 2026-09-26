LHQ, Mỹ, Canada mong Việt Nam phát huy đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới

(VTC News) -

Từ ngày 20 - 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đây là chuyến công tác đầu tiên tới Tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện, quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ và Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tới Canada sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác cũng diễn ra vào thời điểm tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến rất phức tạp và có rất nhiều chuyển biến lớn cả về địa chiến lược, kinh tế và khoa học - công nghệ.

“Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả rất phong phú, thực chất. Đặc biệt là trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại chúng ta và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng, con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, ông Trung nhấn mạnh.

Ở cấp cao nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động, tích cực tham gia vào việc giải quyết vấn đề chung.

Đáng chú ý, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận chung cấp cao được nhiều nước đánh giá rất cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế và đặc biệt là đưa ra đề xuất về phương hướng để Liên hợp quốc phát huy vai trò của mình và các nước thành viên cùng phối hợp để phát huy vai trò của Liên hợp quốc vào đúng thời điểm thế giới đang rất cần đến vai trò của thể chế đa phương.

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc trao đổi, làm việc với các quỹ, chương trình phát triển, các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc để chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và thể hiện mong muốn sẵn sàng đóng góp vào hoạt động của các tổ chức phát triển của Liên hợp quốc khi Việt Nam được xem là hình mẫu về hợp tác phát triển giữa Liên hợp quốc và các nước đang phát triển.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh thêm điểm nổi bật trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn nằm ở những cuộc trao đổi với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, giới học giả, các nhà khoa học, giới doanh nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt ở hai nước Mỹ và Canada. Các cuộc gặp, làm việc tại Mỹ tiếp tục thúc đẩy xu thế tích cực trong quan hệ giữa giữa hai nước và thể hiện thiện chí của Việt Nam trên những vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có vấn đề thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81.

Phát huy vai trò đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới

Theo ông Trung, điều quan trọng nhất trong chuyến thăm Canada là hai nước nhất trí đưa quan hệ lên một tầm cao mới, đó là thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược cùng với Chương trình hành động gồm nhiều nội dung rất phong phú và biện pháp cụ thể trong tất cả lĩnh vực.

Cùng với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các thành viên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước có cuộc làm việc hiệu quả với đối tác, doanh nghiệp cũng như viện nghiên cứu.

Các doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều thỏa thuận và trao đổi với đối tác Mỹ - Canada về những phương thức cũng như biện pháp cụ thể để tranh thủ và phát huy tiềm năng hợp tác thiết thực, đi vào chiều sâu trong nhiều lĩnh vực phù hợp với lợi ích, yêu cầu của Việt Nam trong giai đoạn mới và cả Mỹ và Canada. Đó là hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, phát triển năng lượng, giao thông vận tải.

“Tổng thể những hoạt động kết hợp giữa song phương và đa phương không chỉ mở ra điều kiện hợp tác thiết thực cho cả hai bên mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế mà các đối tác. Cả Liên hợp quốc cũng như Mỹ và Canada đều rất ủng hộ và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới”, ông Trung cho hay.

Cùng với đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết tại Liên hợp quốc, các nước thành viên, Tổng Thư ký và lãnh đạo Liên hợp quốc đều rất coi trọng quan điểm của Việt Nam khi đưa ra đánh giá về tình hình quốc tế, các đề xuất, kinh nghiệm và kết quả thực tế mà nước ta đạt được qua những đóng góp vào gìn giữ hòa bình ở khu vực cũng như trong quá trình phát triển. Lãnh đạo các nước đều mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn của mình.

Chính vì vậy, ông Trung kiến nghị trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức cần phối hợp với đối tác để tiếp tục tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của tổ chức Liên hợp quốc, không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ như trước đây mà còn là nguồn tri thức trong tất cả lĩnh vực để phục vụ giai đoạn phát triển cao hơn của đất nước.

Ngoài ra, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng quy định, phát triển thể chế trong lĩnh vực từ sở hữu trí tuệ cho tới công nghệ thông tin, cho đến vấn đề thể chế liên quan tới quản trị trí tuệ nhân tạo.

Đối với Canada và Mỹ, các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức sẽ phối hợp cùng đối tác cụ thể hóa cam kết, thỏa thuận thành các chương trình và kế hoạch cụ thể, có lộ trình, có biện pháp, có thời hạn, có phân công rõ ràng để triển khai, không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, như khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, năng lượng, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao…

“Có một điều cũng rất quan trọng nữa là trong giai đoạn mới, với những yêu cầu mới của phát triển, chúng ta cần kịp thời nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực rất mới. Ví dụ về năng lượng thì lĩnh vực mới chính là hợp tác về hạt nhân mà cả Mỹ và Canada đều là hai quốc gia rất có thế mạnh về lĩnh vực này”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung kết luận.