Tòa xác định Jack là cha ruột của con gái diễn viên Thiên An

(VTC News) -

Sáng 22/9, TAND Khu vực 2, TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự về việc “Tranh chấp xác định cha cho con” giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (nghệ danh ca sĩ Jack - J97) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An.

Tại phiên tòa, HĐXX xem xét yêu cầu của ông Tuấn về việc xác định bé Đ. (tên ở nhà là bé Sol), sinh ngày 1/4/2021, là con ruột của mình.

Theo nội dung được công bố tại phiên xử, kết quả giám định ADN xác định ông Trịnh Trần Phương Tuấn có quan hệ huyết thống cha - con với bé Đ.

HĐXX nhận định việc giám định ADN được thực hiện đúng quy định, cùng với lời khai và các tài liệu trong hồ sơ có cơ sở xác định ông Tuấn là cha đẻ của cháu bé.

Ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97). (Ảnh: FB nhân vật)

Từ đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn, xác định ông là cha đẻ của bé Đ. và có các quyền, nghĩa vụ của người cha đối với con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Đối với yêu cầu của Jack về việc không bị ngăn cản thực hiện trách nhiệm của người cha, bà Thiên An đề nghị HĐXX không chấp nhận.

Theo trình bày của Thiên An tại tòa, cô từng nhiều lần tạo điều kiện để Jack cung cấp hồ sơ làm giấy khai sinh, đặt họ của Jack cho con, đồng thời không ngăn cản nam ca sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cha. Tuy nhiên, theo lời cô, Jack chưa thực hiện việc này.

Thiên An cũng cho biết thời gian đầu sau khi con chào đời, Jack có hỗ trợ tổng cộng khoảng 106 triệu đồng, gồm tiền chuyển khoản và tiền mặt. Sau đó, cô không tiếp tục nhận được khoản hỗ trợ nào. Từ năm 2022 đến nay, việc chăm sóc con chủ yếu do Thiên An đảm nhận.

Tại phiên tòa, Jack cho biết anh và Thiên An bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2020. Sau khi Thiên An thông báo mang thai, anh và gia đình có hỗ trợ nhưng sau đó hai bên mất liên lạc.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân đáng lẽ nên giải quyết việc xác nhận quan hệ cha con sớm hơn.

“Tôi cảm thấy có lỗi với con bé rất nhiều. Tôi muốn cho con tôi có tên cha trên giấy khai sinh chứ tôi không có ý định tách con ra khỏi mẹ”, Jack trình bày tại tòa.

Bà Trần Nguyễn Thiên An tại toà sáng nay.

Jack cho biết hiện bé chưa biết anh là cha. Nếu được thực hiện quyền làm cha, anh muốn tiếp cận con từ từ, đồng thời sắp xếp thời gian để chăm sóc và chuẩn bị tài chính cho tương lai của con, trong đó có việc học tập sau khi con trưởng thành.

HĐXX lưu ý việc xác định quan hệ cha con mới là vấn đề pháp lý được giải quyết trong vụ án. Khi đã được xác định là cha, ông Tuấn có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, nhưng đồng thời không được có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

Chủ tọa cũng đề nghị các bên hạn chế đưa thông tin vụ việc lên mạng xã hội, tránh những tác động không cần thiết đến đời sống và sự phát triển của cháu bé.

Trước đó, ngày 15/9, phiên tòa từng được mở nhưng phải hoãn do phía Jack có đơn xin vắng mặt. HĐXX sau đó ấn định ngày 22/9 mở lại phiên xét xử.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, tại Bến Tre (cũ). Năm 2019, anh được biết đến với trò ca sĩ, nhạc sĩ thành công với các bài hát như: Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... khi kết hợp cùng với nhà sản xuất K-ICM. Sau đó, bộ đôi này ngừng hợp tác.

Thiên An sinh năm 1998, ở Bình Dương cũ. Cô từng làm mẫu ảnh, diễn xuất trong một số MV của Jack và một vài dự án phim điện ảnh.