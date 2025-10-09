Ca sĩ Jack bị phạt sau ồn ào họp báo

(VTC News) -

Chiều 9/10, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM thông tin về việc xử phạt hành chính Công ty J97 Promotion - đơn vị của ca sĩ Jack do vi phạm quy định trong tổ chức họp báo.

Họp báo sai nội dung được cấp phép, ca sĩ Jack bị xử phạt 4 triệu đồng.

Theo Sở VH&TT, ngày 6/10 cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 4 triệu đồng vì hành vi “tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí chấp thuận”.

Đại diện Sở cho biết, để tránh các trường hợp tương tự, các tổ chức, cá nhân khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã đăng ký, đồng thời thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan.

Trước đó, ngày 16/7, Công ty J97 Promotion tổ chức họp báo giới thiệu dự án mới của ca sĩ Jack tại TP.HCM. Đây là lần đầu nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau nhiều năm vướng ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp.

Buổi họp báo kéo dài gần hai tiếng lại gây tranh cãi khi phần lớn thời lượng được Jack và ê-kíp dành để chia sẻ về các vấn đề cá nhân, trong khi nội dung giới thiệu sản phẩm âm nhạc chỉ chiếm vài phút.

Ngày 24/7, Sở VH&TT TP.HCM xác nhận cấp phép cho J97 Promotion tổ chức họp báo công bố dự án âm nhạc mới. Sau phản ánh của báo chí, Sở rà soát, đánh giá nội dung buổi họp báo và xác định có sai lệch so với nội dung được chấp thuận, dẫn đến quyết định xử phạt.