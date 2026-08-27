Tỏa sáng tại chung kết ASEAN Cup, Xuân Son được tặng xe điện Jaecoo J5 EV

(VTC News) -

Ghi nhận những nỗ lực và màn trình diễn của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026), Tập đoàn Geleximco cùng thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam quyết định trao tặng nam cầu thủ phần thưởng gồm 100 triệu đồng tiền mặt và một chiếc SUV thuần điện Jaecoo J5 EV phiên bản Flagship.

Dù không trực tiếp ghi tên lên bảng tỷ số ở trận đấu cuối cùng, Nguyễn Xuân Son vẫn tạo ra nhiều dấu ấn chiến thuật nhờ lối chơi năng nổ, khả năng tì đè và phối hợp mở ra cơ hội cho đồng đội, góp công lớn vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son thi đấu xông xáo, tích cực tì đè và phối hợp kiến tạo cơ hội cho đồng đội tại chung kết ASEAN Cup.

Với tư cách là đại sứ thương hiệu của Omoda & Jaecoo tại thị trường trong nước, tiền đạo này được đơn vị phân phối và tập đoàn liên doanh trao thưởng mẫu xe điện cao cấp nhất trong dải sản phẩm Jaecoo J5. Đây là hoạt động nhằm vinh danh nỗ lực cống hiến của tuyển thủ quốc gia cũng như thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với thể thao nước nhà.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận phần thưởng gồm xe điện Jaecoo J5 EV Flagship và 100 triệu đồng tiền mặt.

Mẫu xe thuần điện Jaecoo J5 EV Flagship trao tặng cho Nguyễn Xuân Son thuộc phân khúc Crossover/SUV cỡ B. Xe trang bị một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,7 giây.

Jaecoo J5 EV Flagship sở hữu thiết kế hình hộp vuông vắn cùng động cơ điện công suất 208 mã lực.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống vận hành là cụm pin dung lượng 58,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 461 km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe này hỗ trợ cổng sạc nhanh DC, hệ thống cấp nguồn điện ngoài V2L phục vụ dã ngoại và hệ thống treo sau độc lập đa liên kết giúp tối ưu độ ổn định thân xe.

Về công nghệ an toàn, phiên bản Flagship sở hữu 6 túi khí, hệ thống camera toàn cảnh 540 độ hỗ trợ quan sát xuyên gầm cùng gói an toàn chủ động ADAS với 18 tính năng hỗ trợ người lái trong điều kiện giao thông đô thị và đường trường.