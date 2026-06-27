Tin thế giới nổi bật trong ngày 27/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 27/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào thiệt hại sau thảm họa động đất tại Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ áp thuế 100% với một số nước, dịch Ebola và việc căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát trở lại.

Hơn 920 người chết trong động đất kép ở Venezuela

Theo Reuters, Chính phủ Venezuela cho biết 172 người vẫn mắc kẹt, 920 người thiệt mạng và 3.360 người bị thương sau hai trận động đất xảy ra tại nước này ngày 24/6.

Ngoài ra, hơn 50.000 người khác vẫn đang mất tích. Ít nhất 3.000 người đã mất nhà cửa. Khoảng 1.400 tòa nhà, trong đó có 13 bệnh viện và 25 trung tâm thương mại, đã bị hư hại.

Các binh sũ Mexico tham gia tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)

Chiều 26/6, mặt đất Venezuela tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất khác, yếu hơn nhiều so với hai trận trước. Các nhân chứng của Reuters tại Caracas và Maracay đã cảm nhận được rung chấn do trận động đất gây ra. Theo Cơ quan giám sát EMSC, trận động đất mới có cường độ 4,9.

Các trận động đất xảy ra tại Venezuela đã phơi bày sự yếu kém của hệ thống y tế khẩn cấp ở nước này. Theo các bác sĩ, nhân viên ứng cứu khẩn cấp và các tổ chức nhân đạo, bệnh viện, dịch vụ xe cứu thương và lực lượng cứu hộ bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại bang La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hai trong số ba bệnh viện công của bang đã phải ngừng hoạt động, khiến bệnh viện còn lại rơi vào tình trạng quá tải và thiếu cả những vật tư y tế cơ bản.

Ông Trump doạ áp thuế 100% các nước đánh thuế dịch vụ số

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp Mỹ.

"Mức thuế này sẽ thay thế các thỏa thuận thương mại với quốc gia đánh thuế, bất kể đã được thực thi, ký kết hay chưa", ông tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông cũng cho biết các mức thuế này sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu các quốc gia tiếp tục triển khai kế hoạch đánh thuế dịch vụ số.

Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế này sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu các quốc gia tiếp tục triển khai kế hoạch đánh thuế dịch vụ số. (Ảnh: Reuters)

Trước đây, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả các quốc gia áp dụng thuế dịch vụ số, cho rằng loại thuế này nhắm mục tiêu một cách không công bằng vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Hiện có nhiều quốc gia đã áp dụng thuế dịch vụ số.

Tổng thống Mỹ đặc biệt nhắc đến "nhiều quốc gia châu Âu" mà ông cho rằng đang cân nhắc triển khai loại thuế này.

"Nhiều nước châu Âu đang bàn việc sớm áp thuế dịch vụ số nhắm vào các công ty Mỹ. Một số nước gần như sắp làm điều này. Hãy xem tuyên bố này là lời cảnh báo: bất kỳ quốc gia nào áp loại thuế đó sẽ lập tức bị đánh thuế 100% lên mọi hàng hóa xuất sang Mỹ", ông Trump tuyên bố.

CDC Mỹ nâng ứng phó dịch Ebola lên mức cao nhất

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nâng mức ứng phó đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên cấp cao nhất, nhưng khẳng định nguy cơ căn bệnh này lây lan sang Mỹ vẫn ở mức thấp.

CDC đã nâng mức kích hoạt ứng phó khẩn cấp lên Cấp độ 1 (Level 1) - mức cao nhất trong hệ thống của cơ quan này. Đây là cấp độ chỉ dành cho các tình huống khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng và cho phép huy động số lượng nhân sự lớn nhất có thể để tham gia công tác ứng phó.

CDC đã nâng mức kích hoạt ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola lên Cấp độ 1. (Ảnh: Reuters)

Đợt bùng phát chủng Bundibugyo của virus Ebola đã khiến hơn 1.200 người tại Cộng hòa Dân chủ Congo mắc bệnh, trong đó 321 người tử vong. Quốc gia láng giềng Uganda cũng ghi nhận 20 ca nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là số ca mắc trong tháng đầu tiên cao nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào.

Trước đây, CDC từng kích hoạt Cấp độ 1 để ứng phó với các sự kiện như siêu bão Katrina năm 2005, đại dịch cúm lợn giai đoạn 2009-2010, đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016 và dịch virus Zika năm 2016-2017.

Mỹ - Iran giao tranh trở lại

Ngày 27/6, Quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả vụ máy bay không người lái của nước này tấn công một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các máy bay đã tấn công những địa điểm cất giữ tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran.

Ngay sau đó, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết liệt các cuộc không kích của Mỹ. IRGC cũng khẳng định đã đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Sirik, ở miền nam Iran, nằm trên bờ eo biển Hormuz.

Tàu hàng trúng tên lửa Iran bốc cháy tại eo biển Hormuz hồi tháng 3. (Ảnh: AP)

IRCG tiếp tục tuyên bố đã tấn công các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực, nhằm đáp trả cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran. IRGC lên án các cuộc tấn công của Mỹ, nói rằng Washington “như mọi khi, đã vi phạm các cam kết của mình”, đồng thời tiết lộ hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm trong khu vực nơi lực lượng Mỹ đóng quân.

“Nếu hành động gây hấn lặp lại, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn”, lực lượng này nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. "Tôi không hài lòng với việc họ nổ súng ngày hôm qua, thực ra là bốn lần", ông Trump nói tại Nhà Trắng, không lâu trước khi Mỹ phát động đòn đáp trả.