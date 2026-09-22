Tin thế giới mới nhất hôm nay 22/9: Mỹ muốn lập cảnh báo AI với Trung Quốc

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 22/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế thông báo sự cố AI với Bắc Kinh trước thềm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, việc Mỹ dự kiến mở lại một căn cứ quân sự thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu.

Tin thế giới mới nhất: Mỹ đề xuất “đường dây nóng” AI với Trung Quốc

Mỹ đang thúc đẩy thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Trung Quốc, qua đó hai bên thông báo cho nhau khi các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên nghiêm trọng đến mức đe dọa an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất này sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York hôm 20/9, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington dự kiến diễn ra vào ngày 24/9.

(Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia cho rằng, cơ chế được đề xuất có thể bao gồm những sự cố nghiêm trọng như các cuộc tấn công mạng có sử dụng AI hoặc những sự cố lớn liên quan đến hoạt động của các mô hình AI. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng từng chỉ ra các rủi ro đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm điện lực, viễn thông, tài chính và giao thông.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang bước vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt nhằm chiếm ưu thế về AI. Tổng thống Donald Trump nhiều lần cho rằng Mỹ không thể làm chậm tốc độ phát triển AI trong khi Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ.

Mỹ sắp mở căn cứ quân sự tại Greenland

Ngày 22/9, Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định Mỹ dự kiến mở lại một căn cứ quân sự thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ khác ở bờ đông hòn đảo này.

Động thái này nằm trong thỏa thuận ba bên Mỹ - Đan Mạch - Greenland, dự kiến được ký tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York lúc 21h30 ngày 22/9 (giờ Việt Nam).

Hai căn cứ kể trên được cho là Narsarsuaq, nơi chỉ còn vài chục dân kể từ khi Mỹ đóng cửa căn cứ Bluie West One trong thập niên 1950 và Mestersvig - tiền đồn của đội tuần tra xe chó kéo Sirius thuộc lực lượng đặc nhiệm Đan Mạch.

Lá cờ Greenland tung bay trước một ngôi nhà ở Nuuk, Greenland. (Ảnh: Reuters)

Hiện nội dung chính thức của văn bản thỏa thuận chưa được công bố và các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa hoàn thiện cho đến khi ký kết.

Chính phủ Đan Mạch và Greenland chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Đan Mạch cho biết, thỏa thuận này đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh phòng thủ quân sự, thay vì chỉ giao phó cho Mỹ và Đan Mạch.

Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tháng chịu sức ép từ chính quyền Mỹ.

Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu

Ngày 21/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố tất cả các hãng hàng không thương mại Iran trên toàn thế giới sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23/9.

Phát biểu được ông Bessent đưa ra trên đài CNBC khi công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp sâu rộng nhằm cô lập mạng lưới hàng không dân dụng của Iran.

Máy bay của Iran Air (Ảnh: WANA)

Theo giải thích của quan chức này, các trung tâm quốc tế phục vụ máy bay Iran sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ. Ông cảnh báo các nhà khai thác nước ngoài sẽ không thể tiếp nhiên liệu, cung cấp dịch vụ hạ cánh hoặc bán vé cho các chuyến bay Iran nếu không muốn để mất quyền tiếp cận hệ thống thanh toán bằng USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cũng cảnh báo các bên thứ ba đang hỗ trợ Tehran rằng Washington đã xác định được những trung gian tài chính tạo điều kiện cho các giao dịch của Iran.

Các quan chức Iran chưa đưa ra phản ứng công khai ngay lập tức về những hạn chế hàng không dự kiến được áp dụng.

Hungary đề nghị Mỹ miễn trừ trừng phạt đối với năng lượng Nga

Chính phủ mới của Hungary đề nghị được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào những nước mua năng lượng Nga, dù cam kết giảm sự phụ thuộc của nước này vào nguồn cung từ Moskva.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. (Ảnh: Getty Images)

Theo RT, đề nghị này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật mở rộng quy mô các biện pháp trừng phạt Nga hôm 18/9. Luật cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những nước mua lượng lớn dầu và khí đốt của Nga, đồng thời quy định các trường hợp miễn trừ vì lý do an ninh quốc gia Mỹ.

Ngày 21/9, truyền thông Hungary đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để thảo luận về tác động tiềm tàng của đạo luật trước khi văn bản được thông qua.

Hungary vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Theo S&P Global, dầu thô Nga chiếm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu của Hungary trong năm 2025.