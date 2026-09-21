Sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ tự hào chinh phục đấu trường VietFuture Awards 2026

(VTC News) -

Dấu ấn công nghệ vị nhân sinh tại đấu trường lớn

VietFuture Awards 2026 là sân chơi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô lớn trên toàn quốc. Năm 2026, giải thưởng ghi nhận 245 đề cử của 190 dự án từ 36 trường đại học, cao đẳng đăng ký vòng sơ loại.

Tại vòng chung tuyển toàn quốc, đội tuyển Việt Mỹ đã tranh tài cùng 800 sinh viên với 141 dự án xuất sắc, trong đó có nhiều đội tuyển đến từ những trường đại học công nghệ top đầu cả nước. Vòng chung tuyển toàn quốc được tổ chức qua 5 hội đồng đánh giá với 17 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện quỹ đầu tư.

Vinh dự hơn nữa, dự án Lumi của Việt Mỹ được chọn là 1 trong 30 dự án tiêu biểu nhất được trưng bày và trình diễn sản phẩm trực tiếp tại Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2026.

Dưới sự hướng dẫn của ThS. Lại Minh Vương, phần mềm Lumi được định vị như một “người bạn đồng hành” số tin cậy, hỗ trợ theo dõi sức khỏe, chăm sóc tâm lý và cung cấp lời khuyên khoa học thường nhật cho nữ giới trong giai đoạn dậy thì, giúp các bạn gái thấu hiểu và tự tin yêu thương bản thân.

Trái ngọt từ triết lý đào tạo thực chiến

Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội đã không hề e dè khi bước vào sân chơi trí tuệ lớn, tự tin tranh tài và xuất sắc ghi tên mình cạnh những trường đại học công nghệ lớn.

Thành tích này đã khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của các bạn trẻ và phản ánh rõ nét định hướng đào tạo mang tính ứng dụng cao mà nhà trường cùng khoa Công nghệ - Thiết kế kiên trì theo đuổi: giáo dục phải bắt nguồn từ nhu cầu cuộc sống, giải quyết các bài toán thực tiễn và xây dựng nền móng sự nghiệp vững chắc cho sinh viên.

Chia sẻ tại lễ trao giải, bạn Nguyễn Ánh Tuyết tự hào khi được nhà trường tạo điều kiện tối đa để bước ra khỏi vùng an toàn, mang sản phẩm cọ xát tại một đấu trường chuyên môn cấp quốc gia.

Cùng chung niềm xúc động, bạn Ngô Nhật Minh bày tỏ: “Sự tận tụy hướng dẫn, động viên và chỉ bảo sát sao của thầy cô chính là điểm tựa lớn nhất giúp chúng em đạt được kết quả ngày hôm nay. Giải thưởng này là thành quả chung và là lời tri ân sâu sắc nhất chúng em gửi tặng nhà trường”.

Thành tích tại VietFuture Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho định hướng “học thật, làm thật” và chiến lược chuyển đổi số gắn liền với thực tiễn tại Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội. Không chỉ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp , nhà trường luôn khuyến khích người học nuôi dưỡng sự thấu cảm xã hội, đưa các đồ án học tập tiếp cận thị trường và thương mại hóa thành các giải pháp hữu ích cho cộng đồng.