Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một trong những cá nhân bị trừng phạt là ông Fidel Ernesto Castro Calis, cháu trai của cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro. Nhân vật này bị đưa vào diện trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 5.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez. (Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN)

Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với ngân hàng nhà nước Banco Exterior de Cuba, với lý do ngân hàng này đóng vai trò trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Cuba.

Bốn thực thể khác cũng bị trừng phạt do liên quan đến các lĩnh vực năng lượng, kim loại và khai khoáng của Cuba, trong đó có hoạt động khai thác nickel và cobalt, cũng như các hoạt động mua sắm và thương mại liên quan đến dầu mỏ.

Sau động thái mới của Mỹ, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez lên án các lệnh trừng phạt trên, cho rằng chúng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc đảo này. Ông kêu gọi Mỹ chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt như vậy để người dân Cuba được sống trong hòa bình.