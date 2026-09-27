Tin thế giới hôm nay 27/9: Nga cáo buộc châu Âu cản trở đàm phán với Ukraine

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 27/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến căng thẳng Nga - châu Âu, diễn biến xung đột Mỹ - Iran và tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok.

Nga cáo buộc châu Âu cản trở các cuộc đàm phán với Ukraine

Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc châu Âu “làm mọi cách” để cản trở các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông cũng tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu tại Ukraine.

“Châu Âu đang làm mọi thứ có thể để cản trở các cuộc đàm phán hòa bình mà chính quyền Tổng thống Trump quan tâm”, ông Lavrov nói.

“Các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành, mối đe dọa đối với an ninh Nga sẽ được loại bỏ và cuộc sống yên bình sẽ trở lại. Điều này sẽ xảy ra bất kể hoàn cảnh thế nào”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gặp ông Lavrov. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng Nga và Đức kể từ trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Berlin và Moskva gia tăng. Đức cáo buộc Nga đứng sau một âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Leipzig, trong khi hai nước đều ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán của đối phương.

Ông Trump bác bỏ đề xuất của Iran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Mỹ trong tuần này để tham dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc. Tại đây, Iran đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời khơi thông eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Tuy nhiên, tờ Washington Post cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố bác bỏ kế hoạch và cho rằng Iran thúc đẩy một thỏa thuận liên quan tới tuyến hàng hải chiến lược này vì đang rơi vào thế khó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đề xuất của Iran về mở cửa eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

“Tôi bác bỏ đề xuất của họ. Họ muốn đạt một thỏa thuận trong đó eo biển được mở lại ngay lập tức bởi họ đang thua đậm”, ông Trump nói với các phóng viên khi lên trực thăng Marine One trước chuyến đi tới bang Tennessee.

Bất chấp những tuyên bố công khai của ông Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vẫn khẳng định chỉ có con đường ngoại giao mới có thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel.

“Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc những điều kiện này được đáp ứng”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi viết trên mạng xã hội. “Chỉ có một giải pháp thông qua đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi tình thế bế tắc này”.

Thái Lan mở kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách vùng ngập

Theo Bangkok Post, trong bối cảnh ngập lụt gây hỗn loạn giao thông trên khắp Bangkok, giới chức Thái Lan đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ hành khách và khách du lịch gặp khó khăn, chậm trễ trên đường tới sân bay, thậm chí trong một số trường hợp bị lỡ chuyến bay.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan phối hợp với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Cảnh sát Du lịch và các Trung tâm Hỗ trợ Du khách để giải quyết những vấn đề mà người dân và du khách có thể gặp phải.

Thái Lan tăng cường các biện pháp hỗ trợ hành khách và khách du lịch gặp khó khăn ở vùng ngập lụt Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Đường dây nóng 1672 của TAT đóng vai trò là kênh chính cung cấp thông tin. Các văn phòng TAT tại những khu vực bị ảnh hưởng phối hợp với khách sạn và các doanh nghiệp du lịch để hỗ trợ du khách, bao gồm những người bị chậm hành trình, lỡ chuyến bay hoặc cần kéo dài thời gian lưu trú.

TAT cũng đề xuất phát hành các bảng thông báo và khuyến cáo đi lại bằng tiếng Thái và tiếng Anh, cập nhật tình hình mưa, ngập lụt và giao thông. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo hành khách chủ động dành thêm thời gian khi di chuyển tới sân bay.

Mỹ yêu cầu các quốc gia cô lập Iran về kinh tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đã cử các phái đoàn tới nhiều nơi trên thế giới nhằm gây sức ép, yêu cầu các quốc gia cô lập Iran về kinh tế. Ông đồng thời hoan nghênh những biện pháp hạn chế mới nhằm vào các hãng hàng không và ngân hàng của Iran.

“Theo chỉ đạo của tôi, các nhóm công tác đã được cử đi khắp thế giới để làm việc với các quốc gia và yêu cầu họ có hành động đối với chính quyền Iran”, ông Bessent viết trên mạng xã hội X. “Những nỗ lực này đang mang lại kết quả”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Ông Bessent cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Oman đã dừng tiếp nhận các chuyến bay của hãng hàng không tư nhân Mahan Air, trong khi UAE ngừng toàn bộ chuyến bay do các hãng hàng không Iran khai thác.

Dubai, trung tâm thương mại của UAE, là một trong những điểm đến quan trọng của các hãng hàng không Iran, với nhiều chuyến bay mỗi ngày. Thành phố này cũng có cộng đồng người Iran đông đảo và duy trì quan hệ kinh doanh chặt chẽ với Iran. Ông Bessent cũng nhấn mạnh những biện pháp hạn chế mới trong lĩnh vực ngân hàng.