Tin nóng thế giới ngày 21/9: Iran cảnh báo đáp trả thảm khốc

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 21/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cảnh báo đáp trả của Iran trước thông tin Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự, việc Nga tuyên bố tăng cường tấn công Kiev sau loạt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Moskva và lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống vũ khí.

Iran cảnh báo đáp trả thảm khốc

Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya tuyên bố nhận được thông tin về việc Mỹ quyết định mở lại chiến dịch tấn công Iran với sự cho phép của một số quốc gia trong khu vực.

Cơ quan quân sự Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục hành động, Tehran sẽ đáp trả không khoan nhượng bằng toàn bộ sức mạnh, nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ được triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, Iran không nêu cụ thể quốc gia nào được cho là cho phép Mỹ tiến hành cuộc tấn công.

Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả nếu Washington khai chiến trở lại. (Ảnh: Quân đội Iran)

Cảnh báo của quân đội Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/9 tuyên bố cuộc chiến với Iran bước vào giai đoạn quyết định và cảnh báo những biến động lớn có thể xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 8/7 hủy bỏ thỏa thuận tạm thời, còn được gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6. Washington sau đó tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Tehran.

Nga tuyên bố tăng cường tấn công Kiev

Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục và tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự ở Kiev, sau khi Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành loạt tấn công bằng UAV trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện Nga.

Sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ở Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo các quan chức Nga, Ukraine phóng số lượng lớn UAV nhằm vào Moskva và khu vực xung quanh, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gây cháy tại một nhà máy lọc dầu. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc cuộc tấn công nhằm phá hoại quá trình bầu cử và tuyên bố sẽ đáp trả.

“Để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trong lãnh thổ Nga, quân đội Nga sẽ tiếp tục và tăng cường loạt cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào mục tiêu quân sự ở Kiev”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết, đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào thủ đô, với sự tham gia của khoảng 1.600 UAV, trong đó khoảng 450 chiếc nhắm vào Moskva.

Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong các hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ, đồng thời thúc giục các cơ sở quốc phòng đẩy mạnh sản xuất. Những phát biểu này được ông Kim đưa ra trong chuyến thị sát một số doanh nghiệp quốc phòng từ ngày 16 - 18/9, cùng các quan chức cấp cao và em gái ông, bà Kim Yo Jong.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim thị sát các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hệ thống pháo, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ nòng 600mm được biết đến bên ngoài Triều Tiên với tên gọi KN-25.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu mở rộng ứng dụng AI trong “các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ”, đồng thời cải thiện lớp giáp và mức độ tự động hóa của các loại pháo. Ông chỉ đạo các nhà máy quốc phòng đẩy mạnh sản lượng, đồng thời cải thiện điều kiện và môi trường sản xuất.

3 phương án giải quyết xung đột Iran

Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc 3 phương án để giải quyết xung đột với Iran, trong đó có khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo hãng tin WANA, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cảnh báo Iran cần “hành xử đúng mực” vì ông đang chuẩn bị đưa ra một quyết định lớn liên quan đến Trung Đông.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới khả năng xung đột với Iran tiếp tục leo thang và đặt câu hỏi về khả năng Washington tiến hành các hành động quân sự quy mô lớn hơn nhằm vào Tehran.

Khi được hỏi về khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần tới, ông Trump cho biết sẵn sàng xem xét cuộc gặp. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Washington đang gặp khó khăn trong việc xác định những quan chức Iran có thể tiến hành đàm phán và hoàn tất một thỏa thuận.