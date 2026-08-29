C-17 Mỹ bất ngờ xuất hiện tại Moskva, hé lộ chuyến đi đặc biệt

(VTC News) -

Chuyến bay đặc biệt từ Mỹ tới Moskva

Một chiếc Boeing C-17A Globemaster III của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay bất thường tới sân bay Vnukovo ở Moskva ngày 25/8, sau khi xuất phát từ khu vực Washington và dừng tại Riga, Latvia. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay mang số hiệu RCH4555 rời Riga lúc khoảng 8 giờ 50 theo giờ Moskva và hạ cánh xuống Vnukovo vào khoảng 10 giờ 04.

Chiếc C-17 sau đó rời thủ đô Nga, bay trở lại Riga, khép lại một hành trình kéo dài chỉ trong vài giờ nhưng lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát hàng không và tình báo nguồn mở.

Đường bay đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi C-17 là máy bay vận tải quân sự đang hoạt động của Mỹ, trong khi việc một khí tài loại này xuất hiện tại thủ đô Nga là điều rất hiếm gặp. Chiếc máy bay trước đó đã tới căn cứ Andrews, cơ sở nằm gần Washington và gắn với hoạt động vận chuyển các quan chức cấp cao của Mỹ, trước khi bay sang Riga rồi tiếp tục tới Moskva.

Máy bay C-17. Ảnh Không quân Mỹ

Ban đầu, mục đích chuyến bay chưa được xác nhận. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin Mỹ sau đó cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã có mặt tại Moskva để tiến hành các cuộc gặp không được công bố. Đây được cho là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe trên cương vị người đứng đầu CIA và là chuyến đi công khai hiếm hoi của một lãnh đạo tình báo Mỹ tới Nga, kể từ khi William Burns gặp Tổng thống Vladimir Putin năm 2021.

CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ ban đầu đều không bình luận về chuyến đi. Phía Điện Kremlin cũng nói không có cuộc gặp nào được lên lịch trong tuần giữa quan chức Nga với đại diện chính quyền Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 26/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Ratcliffe thực tế đã có các cuộc tiếp xúc với giới chức tình báo Nga, nhưng không gặp Tổng thống Putin. Theo Reuters, các cuộc trao đổi được thực hiện qua kênh giữa các cơ quan tình báo.

Vì sao chiếc C-17 gây nhiều chú ý?

C-17 Globemaster III chủ yếu đảm nhiệm vận chuyển chiến lược và chiến thuật, có khả năng chở nhân lực, trang thiết bị, hàng hóa, thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không và sơ tán y tế. Việc sử dụng loại máy bay này cho chuyến đi của một quan chức cấp cao vì thế không phải điều bất khả thi, nhưng việc nó bay thẳng vào Moskva khiến hành trình trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Một số phân tích cho rằng C-17 còn phù hợp với những chuyến đi cần hạn chế tối đa thông tin về lịch trình và hành khách so với các phương tiện hàng không dân dụng.

Một chi tiết đáng chú ý là căn cứ Andrews, nơi chiếc C-17 từng dừng trước chuyến bay sang châu Âu, là căn cứ của Không đoàn 89, đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển đặc biệt cho Tổng thống, Phó Tổng thống, quan chức cấp cao Mỹ và các nhân vật nước ngoài.

Các C-17 sử dụng cho nhiệm vụ đặc biệt còn có thể mang theo hệ thống liên lạc bảo mật và thiết bị bảo vệ, trong đó có các phương tiện đối phó tên lửa phòng không. Vì vậy, việc chiếc máy bay ghé Andrews trước khi tới Riga rồi Moskva càng khiến giới quan sát đặt câu hỏi về thành phần hành khách và tính chất nhiệm vụ.

Hành trình của chiếc C-37 đến Moskva. Ảnh Flightradar24

Chuyến bay diễn ra trong bối cảnh Washington vẫn duy trì các kênh liên lạc với Moskva, trong khi những nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột tại Ukraine chưa đạt được kết quả rõ ràng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho rằng, có thể xuất hiện một khoảng thời gian thuận lợi cho các nỗ lực trung gian mới của Mỹ.

Đáng chú ý, truyền thông quốc tế đưa tin Washington đã đề nghị Kiev tạm thời không tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào Moskva và St. Petersburg trong thời gian chuyến thăm diễn ra. Thông tin này được xem là một dấu hiệu cho thấy Mỹ đặc biệt quan tâm tới an ninh của chuyến đi, dù không có xác nhận chính thức về mối liên hệ cụ thể.

Đáng chú ý hơn, các nguồn tin quốc tế đưa ra nhiều khả năng về nội dung chuyến công tác nhưng chưa có kết luận thống nhất. Reuters cho biết ông Ratcliffe gặp các quan chức tình báo Nga, trong khi một số nguồn đặt câu hỏi liệu chuyến đi có liên quan đến các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine, vấn đề công dân bị giam giữ hoặc những bất đồng khác giữa Washington và Moskva hay không.

Một số phân tích cũng chú ý tới căng thẳng liên quan Iran, trong bối cảnh Nga và Iran duy trì quan hệ quốc phòng và chính trị. Tuy nhiên, chưa có nguồn chính thức nào xác nhận một trong những giả thuyết này.

Điều khiến chuyến bay càng gây chú ý là tính chất hiếm gặp của nó. Một máy bay quân sự Mỹ xuất hiện tại thủ đô Nga không chỉ là vấn đề hàng không, mà còn là dấu hiệu cho thấy một kênh liên lạc đặc biệt vẫn đang được duy trì giữa hai bên. Chuyến thăm cũng diễn ra khi Washington chưa có đại sứ tại Nga và quan hệ song phương vẫn chịu tác động mạnh từ xung đột tại Ukraine.

Chiếc C-17 sau đó rời Moskva trở lại Riga. Vì vậy, dù sự xuất hiện của máy bay và chuyến thăm của ông Ratcliffe đã được nhiều nguồn độc lập xác nhận, mục đích cụ thể của các cuộc gặp vẫn chưa được công bố. Chính sự im lặng này khiến hành trình ngắn ngủi của chiếc C-17 trở thành một trong những chuyến bay quân sự đáng chú ý nhất giữa Mỹ và Nga trong thời gian gần đây.