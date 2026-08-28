Tin nóng thế giới hôm nay 28/8: Nguy cơ lũ lần hai biên giới Nepal - Trung Quốc

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 28/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Ukraine hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026, cảnh báo người dân chuẩn bị cho mùa đông khó khăn, nguy cơ một hồ nước tạm thời vỡ gây lũ mới tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi tên hồ Ontario thành “Lake America”.

Nguy cơ lũ quét lần hai ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Tính đến 5h ngày 28/8 (giờ Việt Nam), Nepal xác nhận ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ thảm khốc. Khoảng 250.000 người vẫn bị cô lập trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích.

Người sống sót được đưa ra khỏi thảm hoạ lũ quét. (Ảnh: Reuters)

Theo Hội Chữ thập đỏ Nepal, quy mô thực sự của thảm họa vẫn chưa được xác định do nhiều làng mạc bị xóa sổ và nhiều cộng đồng bị cô lập. Lũ bùn đá phá hủy nhiều cây cầu, tuyến đường, hệ thống liên lạc và cơ sở hạ tầng thiết yếu, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nguy cơ thảm họa chưa dừng lại khi một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ tiếp tục dâng. Nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ vỡ, tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu. Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ tương tự.

Thủ tướng Nepal Balen Shah cho biết tình hình vẫn còn nhiều thách thức và bộ máy nhà nước đang hoạt động “hết công suất” để ứng phó với hậu quả của trận lũ.

Trump đổi tên hồ Ontario thành ‘Hồ Mỹ’ giữa căng thẳng với Canada

Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Lake America”, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Canada ngày càng căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump công bố quyết định tại Phòng Bầu dục và ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang Mỹ sử dụng tên “Lake America” trên bản đồ, hợp đồng, tài liệu và các hoạt động liên lạc của chính phủ. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ sau đó xác nhận hệ thống tên địa lý liên bang đã được cập nhật.

Động thái này diễn ra sau một tuần căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Canada, khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ và Washington áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định người dân nước này sẽ tiếp tục sử dụng tên lịch sử “Ontario”, vốn bắt nguồn từ một từ ngữ của người bản địa có từ trước khi hai quốc gia ra đời. Thống đốc New York Kathy Hochul cũng cho biết bang này sẽ không sử dụng tên “Lake America”.

Bill Gates khẳng định ‘hồ sơ của tôi sạch’ về mối liên hệ với Epstein

Bill Gates.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios công bố ngày 26/8, Gates đề cập đến mối quan hệ trong quá khứ với Jeffrey Epstein, người từng bị kết án về tội phạm tình dục. Gates gọi mối liên hệ này là một “sai lầm lớn”, đồng thời cho rằng mọi người nên đánh giá ông dựa trên “hồ sơ” của mình.

“Tôi đã mắc sai lầm. Tôi đã thay đổi. Tôi nghĩ hồ sơ của tôi sạch và mọi người có thể đánh giá tôi dựa trên hồ sơ đó”, Gates nói.

Gates cho biết ông bắt đầu gặp Epstein từ năm 2011 dù biết người này từng bị kết án về tội phạm tình dục. Ông nói đã cắt đứt quan hệ vào năm 2014 sau khi Epstein không thực hiện được cam kết giúp tiếp cận các nhà tài trợ giàu có. Gates phủ nhận liên quan đến hoạt động phạm tội của Epstein và từng nói Epstein sau đó tìm cách tống tiền ông liên quan đến những vấn đề trong đời tư.

Ukraine hạ dự báo tăng trưởng

Ngày 26/8, Bộ Kinh tế Ukraine hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của nước này từ 1,3% xuống còn 0,5%, trong bối cảnh Moskva tiếp tục nhắm vào các ngành kinh tế then chốt của Kiev.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Oleksandr Kravchenko, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và logistics, cùng với việc các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến GDP của Ukraine.

Trong bối cảnh Nga liên tục tấn công các cảng tại Odesa và các tàu dân sự hoạt động trong vùng biển Ukraine, nhiều tàu biển đang tránh xa khu vực này. Hệ quả là Ukraine gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển, trong đó có nông sản - ngành chiếm khoảng 17% GDP của nước này vào năm ngoái.

Liên hợp quốc cho biết sẽ hỗ trợ Ukraine thông qua các công cụ tài chính dành cho nông dân quy mô nhỏ và vừa, đồng thời hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu kho chứa nông sản. Khoảng 10.000 túi bảo quản nông sản và các kho chứa lắp ghép dự kiến được chuyển tới Ukraine trong thời gian tới.