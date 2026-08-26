Tin nóng thế giới hôm nay 26/8: Robot hình người Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 26/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc robot hình người Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m với thành tích nhanh hơn kỷ lục thế giới của con người, Canada áp thuế trả đũa lên tới 50% đối với hàng hóa Mỹ và Mỹ vẫn duy trì kế hoạch tập trận chung với Nhật Bản, Hàn Quốc.

Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m

Ngày 25/8, trong khuôn khổ Đại hội thể thao Robot hình người thế giới lần thứ hai diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), robot Tiangong đã thiết lập kỷ lục mới tại vòng bán kết nội dung chạy 100m dành cho người máy cỡ lớn.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Sau khi đạt thành tích 9,39 giây tại lễ khai mạc, robot Tiangong - sản phẩm do Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh phát triển - tiếp tục phá sâu kỷ lục thế giới với thời gian 8,86 giây. Thành tích này nhanh hơn kỷ lục thế giới của con người ở cự ly 100m là 9,58 giây, do huyền thoại chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt nắm giữ.

Tuy nhiên, sau khi về đích, các robot đều gặp khó khăn lúc dừng lại. Một số robot lao thẳng vào tấm đệm dày bố trí ở cuối đường chạy, trong khi những robot khác đổ xuống hoặc loạng choạng rẽ sang đường chạy khác khiến các nhân viên tại hiện trường phải tránh sang một bên.

Trước đó, robot Tiangong cũng đã lập kỷ lục nhảy cao với mức 2,88m, vượt qua kỷ lục thế giới của nam vận động viên con người là 2,45m.

Canada áp thuế trả đũa Mỹ

Ngày 25/8, Chính phủ Canada thông báo áp thuế trả đũa lên tới 50% đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada và đe dọa tiếp tục tăng thuế.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Theo Bộ Tài chính Canada, thép và nhôm Mỹ sẽ chịu mức thuế 50%, trong khi các mặt hàng khác như sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng và máy móc nông nghiệp chịu thuế 25%. Các biện pháp này áp dụng với khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ và sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9.

Thủ tướng Mark Carney trước đó cam kết Canada sẽ đáp trả các mức thuế của Tổng thống Donald Trump theo nguyên tắc “từng đồng đổi từng đồng”. Bộ trưởng Tài chính Francois-Philippe Champagne cho biết các biện pháp chủ yếu nhằm bảo vệ những ngành công nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi thuế của Mỹ.

Mỹ cân nhắc các biện pháp thương mại bổ sung với Canada

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về các biện pháp thương mại bổ sung đối với Canada sau động thái áp thuế trả đũa của Ottawa.

Theo quan chức này, ông Trump có trong tay một loạt công cụ có thể được sử dụng sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, trong đó có việc tăng thuế và thực thi các hành động thương mại khác đối với Canada.

Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 26/8, Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Washington đang “phối hợp chặt chẽ với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc” để chuẩn bị thực hiện cuộc tập trận chung Freedom Edge năm nay.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phía Mỹ nhấn mạnh cuộc tập trận chung đa lĩnh vực này sẽ tiếp tục củng cố các giá trị chung, tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên toàn khu vực Thái Bình Dương. Chi tiết về cuộc tập trận sẽ được công bố sau.

Theo giới quan sát, điều này cho thấy cam kết thực hiện Freedom Edge theo kế hoạch, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh Mỹ - Nhật - Hàn. Ba nước đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để thực hiện Freedom Edge vào tháng 9 tới.

Bình Nhưỡng luôn phản ứng gay gắt với hoạt động ba bên này.