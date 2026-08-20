Tin nóng thế giới hôm nay 20/8: Ông Trump để ngỏ khả năng đàm phán với Iran

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 20/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngõ khả năng nối lại cuộc đàm phán với Iran và tuyên bố áp lệnh trừng phạt kinh tế mạnh nhất từ trước đến này, nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối năm nay.

Ông Trump để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đánh giá tình hình Iran hiện tại vẫn rất tốt, nhưng để ngỏ khả năng nối lại cuộc đàm phán với Iran “vào một thời điểm nào đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz bất chấp việc Iran bác bỏ tuyên bố này và cho khẳng định mình mới là phía nắm quyền kiểm soát thực tế eo biển.

Eo biển Hormuz trở thành “con bài” mặc cả quan trọng trong cuộc chiến với Iran, quốc gia đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này kể từ khi giao tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển dầu mỏ toàn cầu quan trọng.

Ngày 19/8 (giờ địa phương), trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran “không tận dụng” cơ hội để đạt được thỏa thuận và sẽ chấm dứt “chiến tranh kinh tế, cô lập trên quy mô chưa từng có”. Đồng thời, ông tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với những quốc gia giao dịch với Iran.

“Những quốc gia cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp mọi loại hỗ trợ cho Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế khổng lồ. Buôn lậu dầu mỏ, đường dây hoán đổi hàng hóa, chuyển tiền mặt, các nhà đổi ngoại tệ, đăng ký tàu thuyền, công ty bình phong - tất cả cần phải dừng lại ngay bây giờ”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi động thái này là “ngày D-Day về kinh tế” và ông hy vọng tất cả đồng minh sẽ hợp lực với Mỹ để cô lập và đánh bại Iran. Ông Trump nhấn mạnh thêm Iran đang “ở thế bị động” và những “biện pháp lịch sử” của ông sẽ “làm tê liệt” đất nước này.

Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính công bố, tổng nợ công chưa thanh toán của Mỹ đạt 40,05 nghìn tỷ USD tính đến cuối ngày 18/8.

Trong đó, thâm hụt ngân sách vào tháng 7 lên tới 432,3 tỷ USD, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3/2021. Mức thâm hụt tính từ đầu năm tài khóa đến nay đang tiến gần 1.800 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Mười năm trước, tổng nợ của Mỹ ở mức 19.400 tỷ USD.

Màn hình điện tử hiển thị nợ quốc gia ở Washington, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, phản ánh áp lực giá cả ngày càng tăng do cuộc chiến với Iran và lo ngại về chi tiêu thâm hụt. Việc tăng lãi suất buộc chính phủ Mỹ phải tái cơ cấu nợ với mức lãi suất cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Sự gia tăng vay nợ diễn ra trong bối cảnh nghĩa vụ dài hạn của Mỹ liên quan đến an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đồng thời lãi suất cũng tăng theo.

Ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận riêng về khả năng gặp trực tiếp ông Kim Jong-un bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, dự kiến diễn ra ngày 18 - 19/11. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ thứ hai.

Những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần nhắc tới quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ. Ông cũng từng gây sức ép yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn cho chi phí quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng gặp ông Kim Jong-un 3 lần, trong đó có cuộc gặp tại khu phi quân sự liên Triều, nơi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước qua đường phân giới quân sự sang lãnh thổ Triều Tiên.