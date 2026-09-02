Tin nóng thế giới hôm nay 2/9: Mỹ tấn công tàu Iran, Nga 'trở lại G20'

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 2/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ thực hiện loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thông tin hai tàu chở dầu thuộc chính phủ Iran bị tấn công, cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nguy cơ đối với hoạt động hàng không tại Nga, cùng những diễn biến mới trong quan hệ Nga - Đức và việc Moskva trở lại bàn thảo luận G20.

Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran

Ngày 1/9, quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu thuộc chính phủ Iran trong khuôn khổ loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

(Ảnh minh hoạ)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng ngày xác nhận lực lượng Mỹ hoàn tất “một đợt tấn công” nhằm vào các mục tiêu quân sự của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên khắp Iran.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công bao gồm hệ thống phòng không, radar, các tài sản hàng hải, cơ sở phục vụ khả năng rải thủy lôi và các địa điểm liên lạc của IRGC.

Quân đội Mỹ cho biết chiến dịch diễn ra sau những vụ tấn công mà IRGC được cho là tìm cách thực hiện nhằm vào hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz và quân nhân Mỹ.

CENTCOM cho biết hơn 50.000 quân nhân Mỹ hiện vẫn được triển khai tại Trung Đông và lực lượng này trong tình trạng sẵn sàng tiếp tục thực hiện các chiến dịch theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ.

Ông Zelensky cảnh báo không phận Nga ngày càng nguy hiểm

Ngày 1/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm rằng sự hiện diện ngày càng thường xuyên của máy bay không người lái (UAV) Ukraine khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm và trên thực tế có thể bị đóng cửa.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu qua video tối cùng ngày, ông Zelensky nói Ukraine không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không dân dụng, nhưng các UAV sẽ tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Nga và các hãng hàng không cần lưu ý đến nguy cơ này.

Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong những tuần gần đây. Trong khi đó, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong đó có nhiều cơ sở liên quan đến ngành dầu mỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng gay gắt trước tuyên bố của ông Zelensky, coi đây là những lời đe dọa nhằm vào hoạt động hàng không dân dụng tại Nga.

Ông Putin cho rằng những tuyên bố này khiến các tuyên bố của Kiev về mong muốn đàm phán hòa bình với Moskva trở nên thiếu thuyết phục, đồng thời khẳng định Nga không thể đàm phán trong trường hợp này.

Quan hệ Nga - Đức leo thang căng thẳng

Ngày 1/9, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cảnh báo các biện pháp mà Berlin công bố nhằm vào Moskva liên quan đến cáo buộc về vụ tấn công bằng UAV gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hôm 4/8 sẽ “không tránh khỏi hậu quả”.

Ông Nechayev cho rằng các cáo buộc của Đức là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường”, đồng thời nhận định những biện pháp trừng phạt mới là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga - Đức”.

Đại diện Nga tại phiên họp toàn thể G20 tại Asheville, bang Bắc Carolina, Mỹ, ngày 31/8. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chỉ trích các biện pháp của Berlin, gọi lệnh trừng phạt là “sai lầm nghiêm trọng” và cho rằng động thái này đi ngược lại lợi ích của người dân Đức.

Trước đó, Chính phủ Đức công bố 5 biện pháp đáp trả sau khi chính thức cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc. Trong số này có quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18/9 và chấm dứt hợp đồng với “Ngôi nhà Nga” - trung tâm văn hóa Nga tại Berlin.

Berlin đồng thời tuyên bố siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga, triệu Đại sứ Nga để trao đổi và gia tăng sức ép đối với “hạm đội bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga. Đại sứ Nga cho rằng những động thái mới của Đức sẽ làm quan hệ song phương tiếp tục xấu đi và cảnh báo Moskva sẽ có phản ứng phù hợp.

Nga trở lại G20, mở thêm kênh đối thoại với phương Tây

Ngày 31/8, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trực tiếp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại thành phố Asheville, bang Bắc Carolina (Mỹ). Việc một quan chức cấp cao của Nga trở lại bàn thảo luận G20 được đánh giá là diễn biến đáng chú ý trong quan hệ giữa Moskva và phương Tây.

Ông Siluanov không chỉ tham dự các phiên họp mà còn có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Hai bên thảo luận về hợp tác tài chính Nga - Mỹ và tương tác trong khuôn khổ G20. Phía Mỹ cho biết cuộc gặp cũng liên quan đến kế hoạch hòa bình Ukraine của Tổng thống Donald Trump.

Việc Nga xuất hiện trực tiếp tại một diễn đàn của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới được xem là tín hiệu đáng chú ý. Nga vẫn là thành viên G20, nhưng các quan chức cấp cao của nước này phần lớn không tham dự trực tiếp các cuộc họp của nhóm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Lần này, Mỹ với tư cách chủ nhà G20 chủ động mời Nga tham dự. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng Nga vẫn là thành viên G20 và đối thoại vẫn cần thiết ngay cả khi xung đột Ukraine chưa kết thúc. Washington cũng muốn đưa G20 trở lại trọng tâm kinh tế thay vì để diễn đàn bị chi phối quá nhiều bởi những bất đồng địa chính trị. Tuy nhiên, một số nước châu Âu phản ứng thận trọng.