Ông Trump chọn ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

(VTC News) -

“Thượng viện cần phê chuẩn vị chiến binh này càng sớm càng tốt, để ông ấy có thể tiếp tục công việc tuyệt vời mà ông đã thực hiện trong suốt 4 tháng qua”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Hung Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan rời vị trí hôm 22/4, và Thứ trưởng Hải quân Hung Cao tạm thời tiếp quản vị trí.

Ông Phelan rời đi trong chuỗi xáo trộn lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc, diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải sĩ quan cấp cao nhất của Lục quân, Đại tướng Randy George. Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, ông Hegseth cũng đã sa thải nhiều tướng lĩnh, đô đốc và lãnh đạo quốc phòng cấp cao khác.

Các đợt sa thải bắt đầu từ tháng 2/2025, khi ông Hegseth loại bỏ nhiều lãnh đạo quân sự, bao gồm Đô đốc Lisa Franchetti - sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân - và Đại tướng Jim Slife, người đứng thứ hai trong Không quân. Tổng thống Trump cũng sa thải Đại tướng Charles “CQ” Brown Jr., Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Ở Mỹ, Bộ Hải quân (Department of the Navy - DON) là một trong ba “Bộ quân sự” trực thuộc Bộ Chiến tranh. Hai bộ còn lại là Bộ Lục quân và Bộ Không quân. Bộ Hải quân chịu trách nhiệm tổ chức, huấn luyện và trang bị cho hai lực lượng: Hải quân (U.S. Navy) và Thủy quân Lục chiến (U.S. Marine Corps). Trong thời chiến, Tuần duyên Mỹ (U.S. Coast Guard) cũng có thể được lệnh chuyển về Bộ Hải quân để phối hợp tác chiến.

Người đứng đầu Bộ Hải quân là Bộ trưởng Hải quân - quan chức dân sự được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn.