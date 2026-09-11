Tin nóng thế giới hôm nay 11/9: Mỹ tiếp tục siết chặt quy định đối với visa H-1B

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 11/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ, vụ cháy phà khiến nhiều người thiệt mạng ở Philippines và động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với lao động nước ngoài.

Mỹ tiếp tục siết chặt quy định đối với visa H-1B

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/9 đề xuất loại bỏ thời gian ân hạn 60 ngày dành cho một số lao động nước ngoài, trong đó có người giữ visa H-1B, sau khi mất việc. Theo đề xuất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, những người thuộc diện visa lao động tạm thời sẽ phải rời Mỹ ngay khi hợp đồng kết thúc, thay vì được ở lại tối đa 60 ngày để tìm chủ lao động mới bảo lãnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Động thái này có thể ảnh hưởng đáng kể tới các công ty công nghệ và tư vấn của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có tay nghề cao, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Thời gian ân hạn 60 ngày được áp dụng từ năm 2017, cho phép người lao động có thêm thời gian tìm việc mới hoặc giải quyết các vấn đề cá nhân trước khi rời Mỹ. Đây được xem là bước đi mới trong loạt chính sách siết chặt nhập cư hợp pháp của chính quyền Tổng thống Trump.

Houthi tiến dọc bờ biển Yemen, đe dọa tuyến dầu qua Biển Đỏ

Ngày 10/9, lực lượng Houthi tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha của Yemen và tiến dọc bờ Biển Đỏ tới các đảo chiến lược, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn tuyến hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb.

Các nguồn tin quân sự cho biết Houthi đang tiến tới quần đảo Hanish, trong khi lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn di chuyển về phía nam, hướng tới Dhubab và đảo Perim. Đây đều là những vị trí có vai trò quan trọng trong kiểm soát tuyến hàng hải qua Bab el-Mandeb.

(Ảnh: Reuters)

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg cảnh báo việc Houthi kiểm soát Mocha khiến lực lượng này hiện diện gần một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới, gây quan ngại về tự do hàng hải. Lo ngại nguồn cung bị gián đoạn đã đẩy giá dầu Brent tăng tới 4%, vượt 105 USD/thùng.

Cháy phà ở Philippines, hơn 80 người vẫn mất tích

Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 11/9 nối lại công tác tìm kiếm người sống sót sau vụ cháy phà MV June Aster ngoài khơi tỉnh Palawan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 84 người mất tích. Theo cơ quan chức năng, phà chở 117 hành khách cùng 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Manila đến Coron. Đến nay, 43 người được cứu sống. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khói dày đặc, nhiệt độ cao và gió mạnh.

Chiếc phà MV June Aster bốc cháy ngoài khơi Palawan, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Những người sống sót cho biết đám cháy ban đầu xuất phát từ một khu vực nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng. Nhiều hành khách phải lênh đênh trên biển gần 2 giờ trước khi được cứu. Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã điều động 5 tàu cùng thợ lặn đến hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Nhà chức trách cho biết hai tiếng nổ liên tiếp được nghe thấy từ bên trong phà trước khi ngọn lửa bùng phát.

Tàu chở hàng Trung Quốc cháy, 25 người thiệt mạng

Ngày 10/9, một tàu chở hàng đang neo đậu để sửa chữa tại Công ty Đóng tàu Bắc Hải ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bốc cháy khiến 25 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã, con tàu có tổng cộng 42 người trên khoang. 12 người được sơ tán an toàn và 5 người bị thương được đưa tới bệnh viện, trong tình trạng ổn định. Đám cháy bùng phát khoảng 11h và được dập tắt vào 14h30 cùng ngày.

Theo dữ liệu hàng hải, con tàu được xác định là Ocean Melody, treo cờ Liberia. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được làm rõ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những vụ tai nạn nghiêm trọng và thảm khốc.