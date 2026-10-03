Tin 'bạn trai qua mạng', thiếu nữ 14 tuổi bắt xe từ Hà Tĩnh đến Phú Thọ hẹn gặp

(VTC News) -

Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận, xác minh vụ việc một bé gái có ý định đến Phú Thọ gặp người quen qua mạng. Sự việc được phát hiện trước khi cháu gặp người lạ và gia đình đã đón cháu về an toàn.

Cháu P. được Công an phường Thành Sen bàn giao cho gia đình sau khi phát hiện vụ việc và xác minh thông tin.

Theo trình báo, anh Dương Đình Tuấn (SN 1996, trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) nhận chở cháu C.H.P. (SN 2012, trú xã Thạch Đài, Hà Tĩnh) ra Phú Thọ để gặp một người bạn quen qua mạng.

Trong quá trình di chuyển, anh Tuấn đề nghị kiểm tra định vị trên điện thoại của cháu P. và phát hiện bé gái đang trao đổi với một người lạ về nhiều nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Theo thông tin được trình báo, người này gửi cho cháu P. các đường link chứa nội dung độc hại, hướng dẫn những hành vi không phù hợp, đồng thời đề nghị cháu gửi hình ảnh, video nhạy cảm.

Người lạ còn gửi định vị tại Phú Thọ để cháu P. đến gặp. Quá trình trò chuyện trên mạng, hai bên xưng hô như vợ chồng và thường xuyên trao đổi về những vấn đề nhạy cảm.

Do tin tưởng người quen qua mạng, cháu P. đã có ý định tự bắt taxi đến Phú Thọ để gặp mặt.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi không thể gọi trực tiếp cho người đang trao đổi với cháu P. qua Zalo, anh Tuấn đã đưa cháu đến Công an phường Thành Sen trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen tiến hành xác minh, liên hệ với gia đình. Sau đó, cháu P. được gia đình đón về an toàn.

Theo Cục An ninh mạng, vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị người lạ tiếp cận, thao túng trên không gian mạng. Những người có ý đồ xấu có thể bắt đầu bằng việc làm quen, quan tâm để tạo lòng tin, sau đó chuyển sang trao đổi nội dung nhạy cảm, yêu cầu gửi hình ảnh riêng tư, đường link độc hại và dụ dỗ trẻ gặp mặt trực tiếp.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh không chỉ kiểm soát thời gian con sử dụng điện thoại mà cần quan tâm trẻ đang giao tiếp với ai trên mạng.

Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ tuyệt đối không tự ý gặp người chỉ quen qua mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, vị trí, hình ảnh riêng tư và không truy cập những đường link không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn có nội dung nhạy cảm, bị đe dọa, dụ dỗ hoặc được yêu cầu giữ bí mật với gia đình, trẻ cần dừng tương tác và thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy.

Cục An ninh mạng cũng khuyến cáo, thay vì chỉ cấm đoán, phụ huynh cần đồng hành, tạo sự tin tưởng để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp vấn đề trên không gian mạng.