Bên trong ổ lừa đảo qua mạng ở Campuchia

Guồng máy lừa đảo

Tháng 4/2024, sau khi đăng ký theo thông báo tuyển dụng trên Telegram về vị trí quản lý phòng chat đầu tư chứng khoán, Dex (trên 30 tuổi, tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính) rời Hàn Quốc đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Nhiều người Hàn Quốc tự nguyện tham gia các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia vì nợ nần và bị dụ dỗ bởi “việc nhẹ lương cao”.

Theo bài đăng tuyển dụng, mức lương hứa hẹn khoảng 2.000 USD/tháng cho “người nhắn tin” và lên tới 10.000 USD cho “người gọi điện” hoặc “chuyên gia đầu tư”. Đó là mức lương cao hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, không lâu sau, Dex phát hiện mình đã rơi vào một trung tâm lừa đảo. “Khi mới sang Campuchia, tôi nghĩ đó chỉ là công việc nhắn tin cho một nhóm đầu tư chứng khoán. Tôi không hề biết đó là ổ nhóm lừa đảo thực sự. Khi tôi đến nơi, họ nói có 2 loại lừa đảo: Tình cảm và đầu tư chứng khoán. Và họ vận hành cả 2”, Dex kể với phóng viên CNN.

Mỗi ngày Dex được giao dùng máy tính gửi tin nhắn soạn sẵn đến người lạ. Xung quanh là nhiều dãy máy tính khác, nơi các đồng hương của anh cũng đang làm việc tương tự. Điện thoại và hộ chiếu của họ đều bị thu giữ, bên ngoài khu nhà có bảo vệ tuần tra liên tục, việc bỏ trốn gần như là không thể.

Dex được chỉ đạo đóng giả phụ nữ, sau đó thông qua các ứng dụng nhắn tin để làm quen và chuyện trò với những nam giới ngoài 50 tuổi, dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch chứng khoán giả.

Trong 2 tháng đầu, những “người nhắn tin” như Dex thường tiếp xúc với khoảng 100 người, tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản để thăm dò quy mô tài sản của nạn nhân tiềm năng. Đến tháng thứ 3, những mục tiêu “hứa hẹn” nhất (chưa đến 20 người) sẽ được dụ dỗ tham gia vào nền tảng giao dịch giả của tổ chức lừa đảo. Mỗi khi có nạn nhân chuyển tiền, văn phòng lại đánh cồng. Một tiếng cồng có nghĩa là khoảng 6.900 USD được thu về.

Nhiều nạn nhân (đồng thời là kẻ lừa đảo) từng làm việc trong các khu phức hợp ở Đông Nam Á kể rằng họ phải chịu bạo lực kinh hoàng. Dex cho biết khu vực của anh ta do người Hàn Quốc điều hành “gần như không có bạo lực” và anh ta chưa từng bị đánh. Tuy nhiên, các giám sát viên cảnh báo những người không đạt chỉ tiêu, rơi vào nợ nần với công ty, sẽ bị “bán” cho các nhóm người Trung Quốc. Khi đó việc đánh đập và chích điện sẽ không tránh khỏi.

Trong một lần hiếm hoi được ra ngoài, Dex chớp thời cơ trốn thoát. Anh cầm điện thoại, mang đủ tiền đi đường rồi bắt taxi về thẳng Phnom Penh, trú đêm tại một nhà trọ. Sáng hôm sau, Dex đến Đại sứ quán Hàn Quốc trình báo.

Sau khi về Hàn Quốc, Dex vẫn nhận được các tin nhắn đe dọa trên Telegram từ trung tâm lừa đảo nơi anh ta trốn thoát. Có lần, Dex nhìn thấy một bản tin về chính nền tảng giao dịch mà ổ nhóm anh ta tham gia dùng để lừa nạn nhân.

Ở cuối bài viết có một bình luận để lại thông tin liên lạc, kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng. Anh do dự rồi gọi điện. Người phụ nữ nghe máy là Clay - nạn nhân đã mất hơn 138.000 USD vì đường dây này. Clay thúc giục Dex làm việc với cảnh sát.

Ban đầu anh từ chối vì sợ mình sẽ bị xem là tội phạm. Nhưng cuối cùng anh đã giao nộp ảnh, bảng tính và nhật ký trò chuyện, giúp cảnh sát gộp các đơn tố cáo riêng lẻ thành cuộc điều tra lớn hơn.

Một khu phức hợp có người canh gác được phía Campuchia tạo điều kiện để Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thị sát hồi tháng 10/2025.

Mục tiêu “sập bẫy” như thế nào?

Một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo mà Dex từng tham gia là người đàn ông họ Hoon. Tháng 5-2024, không lâu sau sinh nhật lần thứ 50, ông Hoon nhận được tin nhắn Facebook từ một người phụ nữ tự giới thiệu là chủ cửa hiệu làm đẹp 38 tuổi ở Seoul. Ảnh đại diện là một gương mặt trái xoan, mái tóc đen.

Hoon thổ lộ rằng, người phụ nữ “quá đẹp so với một người như tôi” và hỏi vì sao cô lại chọn trò chuyện với một người “chẳng có gì” như ông. Người bạn gái đáp lại bằng những lời âu yếm, gọi ông là “bạn trai”, vẽ ra một tương lai với hôn nhân, ngôi nhà chung và ra mắt cha mẹ đôi bên. Khi bạn bè của ông nghi ngờ, cô bảo ông nên bỏ ngoài tai vì hạnh phúc của họ chỉ giữ cho riêng 2 người.

Một thời gian sau, người phụ nữ nói mình đang xem các buổi giảng trực tiếp trên YouTube của một “chuyên gia”, sau đó gửi cho Hoon ảnh chụp màn hình những khoản lợi nhuận được cho từ giao dịch mỗi ngày. Bạn gái dụ ông tham gia, khẳng định nền tảng này rất an toàn. “Anh còn được thưởng 300 USD nếu mở tài khoản nữa”, cô ta nói.

Sau đó cô ta kết nối ông với một “trợ lý”. Người này đã thêm ông vào một nhóm chat, nơi các nhà đầu tư được hướng dẫn tham gia các phiên giao dịch trực tiếp và giao dịch ngoại hối. Hoon chuyển khoảng 6.800 USD vào một tài khoản ngân hàng. Đây chỉ là khoản đầu tiên trong chuỗi giao dịch cuối cùng đã rút sạch 145.000 USD tiền tiết kiệm của ông. Cách đó khoảng 3.500km, ở đâu đó Campuchia, gần như chắc chắn có ai đó vừa đánh một tiếng cồng.

Khung cảnh từ căn phòng bị cô lập với thế giới bên ngoài mà Dex từng ở.

“Cuộc chiến” với tội phạm mạng

Dex chỉ là một trong hàng trăm người Hàn Quốc bị cuốn vào các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn do các băng nhóm tội phạm điều hành tại những khu vực biên giới ở Đông Nam Á. Và đây chỉ là một nhánh trong mạng lưới lừa đảo toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, khiến nạn nhân khắp thế giới rơi vào bẫy và các cơ quan thực thi pháp luật phải vất vả đấu tranh trong những năm gần đây.

Ông Wi Sung-lac, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết, hơn 330 người Hàn Quốc mất tích tại Campuchia năm 2025. Phần lớn họ đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn 79 người chưa rõ tung tích.

Theo Cơ quan An ninh quốc gia Hàn Quốc, nhiều người Hàn Quốc chủ động sang Campuchia tham gia hoạt động phi pháp, thậm chí còn quay lại sau khi được hồi hương.

Ông Ok Hae-shil, một nhà truyền giáo sống 14 năm tại Campuchia chuyên hỗ trợ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong trung tâm lừa đảo cho biết, ông đã chứng kiến nhiều thanh niên Hàn Quốc bị hấp dẫn bởi mức lương 6 con số được quảng cáo trên mạng và tìm đến Campuchia rồi biến mất trong các khu phức hợp. Với một số người, con đường này bắt đầu từ nợ nần chồng chất.

Còn Nghị sĩ Park Chan-dae, người từng hỗ trợ giải cứu 16 người Hàn khỏi các trung tâm lừa đảo vào tháng 8 và tháng 9/2025 cho biết, một số nạn nhân bị đánh đập tàn bạo, đe dọa xâm hại tình dục, bị kiểm tra y tế, dường như để phục vụ mục đích buôn nội tạng.

Không phải ai cũng may mắn như Dex. Tháng 7/2025, Park Min-ho nói với gia đình rằng anh đến Campuchia dự hội chợ việc làm. Vài tuần sau, thi thể sinh viên 22 tuổi này được tìm thấy ở tỉnh Kampot, cách Phnom Penh khoảng 145km. Giới chức kết luận nguyên nhân tử vong do “đau tim vì bị tra tấn nghiêm trọng”. Giới chức đã khởi tố 3 người Trung Quốc và 2 nghi phạm liên quan.

Với đường dây mà Dex từng tham gia, cảnh sát phát hiện hơn 100 đơn khiếu nại có liên quan với tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ won (8,1 triệu USD). Một trong những ông trùm cầm đầu đường dây lừa đảo là đối tượng mang họ Kang, bị cảnh sát Campuchia bắt vào tháng 2/2025 và đưa về Hàn Quốc cùng vợ.

Kang từng bị Interpol phát truy nã đỏ từ năm 2024. Vợ Kang cũng bị truy nã với cáo buộc lừa đảo qua điện thoại. Để né tránh giới chức Hàn Quốc, các nghi phạm đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo.

Dex hiện làm việc tại một nhà máy sản xuất ghế ô tô ở quê nhà. Bố mẹ anh vẫn tin rằng con trai mình trước đây chỉ đơn giản là đi Campuchia du lịch. Anh dự định sẽ tiếp tục giữ kín chuyện này mặc dù không còn nhận được những lời đe doạ như trước.