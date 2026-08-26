Bắt ‘nữ quái’ cầm đầu đường dây lừa đảo, mua bán người tại Tam giác Vàng

(VTC News) -

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ An ninh Lào) và Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh (SN 1998, trú tỉnh Thái Nguyên), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Hoàng Thùy Linh

Theo cơ quan công an, Linh được xác định là người tổ chức, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người hoạt động tại đặc khu Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo (Lào). Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh người giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh về kinh doanh, du lịch và cuộc sống xa hoa để làm quen, tạo lòng tin với nạn nhân tại Việt Nam.

Sau một thời gian trò chuyện, chúng tạo dựng quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư trên ứng dụng OYO với lời hứa lợi nhuận cao, hướng dẫn chuyển tiền rồi tìm cách chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thuỳ Linh. (Ảnh:Công an Hà Tĩnh)

Cơ quan chức năng xác định đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, phân công nhiệm vụ cụ thể. Ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm này còn bị điều tra về hành vi mua bán người xuyên quốc gia.

Sau quá trình xác minh, truy xét và phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam - Lào, Hoàng Thùy Linh bị bắt giữ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vai trò của Linh và những người liên quan, đồng thời mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn kết bạn, giả danh người thành đạt, tạo quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ đầu tư qua mạng; không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh rõ danh tính đối phương.